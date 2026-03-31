Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε πως το χειροφίλημα χωρίς συναίνεση συνιστά σεξουαλική επίθεση και όχι παρενόχληση στον δρόμο.

Η ανώτατη δικαστική αρχή επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση σε βάρος άνδρα ο οποίος το 2023 φίλησε το χέρι μιας γυναίκας, χωρίς τη συναίνεσή της, σε στάση λεωφορείου σε προάστιο της Μαδρίτης και της έκανε νόημα να τον ακολουθήσει, προσφέροντάς της χρήματα.

Οι δικηγόροι του κατηγορούμενου ήθελαν να υποβαθμιστεί η κατηγορία σε παρενόχληση στον δρόμο. Όμως, το δικαστήριο έκρινε πως όποια σωματική επαφή σεξουαλικής φύσης ξεπερνά αυτή την κατηγορία. Ο άνδρας «ενήργησε με πρόθεση να παραβιάσει τη σεξουαλική ακεραιότητά της», ανέφερε το δικαστήριο στην απόφαση της 5ης Μαρτίου, που έφερε τώρα στο «φως» το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων.

«Επομένως, υπήρξε πράξη σεξουαλικής επίθεσης, εφόσον η πράξη περιγράφει επαφή σεξουαλικής φύσης», την οποία «το θύμα δεν είχε καμία υποχρέωση να υπομείνει, με σαφώς σεξουαλικό περιεχόμενο και προσβολή του θύματος με την υποβάθμισή της σε αντικείμενο», τονίζεται ακόμα στην απόφαση.

Έτσι, το δικαστήριο έδωσε εντολή στον καταδικασμένο να πληρώσει πρόστιμο άνω των 1.500 ευρώ, όπως προέβλεπε η αρχική απόφαση.