Οι αστυνομικές δυνάμεις όπως φαίνεται και από σχετικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media, επιχείρησαν να απωθήσουν βίαια τους διαδηλωτές στη λεωφόρο Κηφισίας κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Σε 19 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία το βράδυ της Τρίτης μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν η πορεία αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη έφτασε κοντά στην πρεσβεία στη λεωφόρο Κηφισίας.

Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης ενώ κάποιοι πέταξαν φωτοβολίδες και βόμβες μολότοφ.

Τελικά έδιωξε τους διαδηλωτές προς 3 κατευθύνσεις, την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, την Πανόρμου και την Κατεχάκη ενώ τα πνεύματα ηρέμησαν λίγο πριν τις 21:30.

{https://www.instagram.com/reel/DPhNTDRiFO-/?igsh=MXFybnN6a3N0Njd6bg%3D%3D}

{https://twitter.com/Platforma_CU/status/1975603465276813789}

{https://twitter.com/Platforma_CU/status/1975628443447660707}

Εικόνες από την πορεία που προηγήθηκε