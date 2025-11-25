«Η πατριαρχία βιάζει και σκοτώνει. Στο δρόμο και στο σπίτι, ποτέ καμία μόνη» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι στην πορεία κατά της έμφυλης βίας.

Με το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες» φορείς και συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα για να διαδηλώσουν την Τρίτη, η διεθνής ημέρα κατά της έμφυλης βίας.

Γυναίκες και όχι μόνο κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 17:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος και συνέχισαν με πορεία μέχρι το Σύνταγμα εν μέσω ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

«Δεν είναι το πότο, δεν είναι η ανεργία, το χέρι του το δήλωσε η πατριαρχία» και «Η πατριαρχία βιάζει και σκοτώνει. Στο δρόμο και στο σπίτι, ποτέ καμία μόνη» είναι μερικά μόνο από τα συνθήματα των διαδηλωτών.

Σημειώνεται ότι έρευνα του ΟΗΕ αναφέρει ότι κάθε 10 λεπτά μία γυναίκα δολοφονείται στον κόσμο από σύντροφο, πρώην σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς της.