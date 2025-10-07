Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγο έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες επικράτησε ένταση όταν έφτασε εκεί η πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και αυτή τη στιγμή επιχειρούν να απωθήσουν το πλήθος στη λεωφόρο Κηφισίας.
{https://twitter.com/Platforma_CU/status/1975603465276813789}
{https://twitter.com/Platforma_CU/status/1975628443447660707}
Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες απώθησε το πλήθος προς 3 κατευθύνσεις, την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, την Πανόρμου και την Κατεχάκη ενώ ακολούθησαν και προσαγωγές διαδηλωτών. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των προσαγωγών αλλά τα πράγματα ηρέμησαν λίγο πριν τις 21:30.
Εικόνες από την πορεία που προηγήθηκε