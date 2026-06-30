Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα συνεχιστούν σε όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν προς το παρόν να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Πτωτικά κινούνται την Τρίτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας ζήτησης και η αυξημένη προσφορά συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στην αγορά, παρά τις νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 70,10 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 0,65 δολαρίων ή 0,92%, ενώ το Μπρεντ διαμορφώνεται στα 72,20 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,95 δολαρίων ή 1,30%.

Οι κινήσεις των δύο βασικών δεικτών ακολουθούν τις νέες συγκρούσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες απείλησαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό της κρίσης. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, επιτρέποντας παράλληλα την ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Λεπτές ισορροπίες

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα συνεχιστούν σε όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν προς το παρόν να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Η νέα ανάφλεξη προκλήθηκε μετά από επίθεση σε εμπορικό δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, γεγονός που οδήγησε τις αμερικανικές δυνάμεις σε πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Παράλληλα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ανέφεραν επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Κυριακή το Ιράν για «καταστροφικές συνέπειες», δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CentCom) ανακοίνωσε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν δέκα ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ως αντίποινα για επίθεση με drone στο δεξαμενόπλοιο M/T Kiku, το οποίο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αναλυτές της ING εκτιμούν ότι οι αγορές εμφανίζονται υπερβολικά αισιόδοξες ως προς την ταχύτητα αποκατάστασης των πετρελαϊκών ροών από τον Περσικό Κόλπο. Όπως επισημαίνουν, η αγορά δείχνει να υποτιμά τους κινδύνους μιας νέας κλιμάκωσης ή μιας πιο αργής ανάκαμψης της προσφοράς, παρά το γεγονός ότι τεχνικά το πετρέλαιο βρίσκεται πλέον σε υπερπουλημένα επίπεδα, με τη βραχυπρόθεσμη δυναμική να παραμένει καθοδική.