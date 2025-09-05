Οι σημερινοί μαθητές είναι οι μελλοντικοί χρήστες 15.000 απινιδωτών

Γνωρίζετε πως περισσότερο από μισό εκατομμύριο μαθητές και πολίτες έχουν εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ, πως λειτουργεί ένα πανελλήνιο δίκτυο 3.000 και πλέον, καταγεγραμμένων απινιδωτών, ενώ υπάρχει και app αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών;

Τον Αύγουστο του 2021 ο τότε υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος εισηγήθηκε θετικά στον τέως υπ. Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα τη μείωση του ΦΠΑ απινιδωτών στο 6%, ώστε να γίνουν πιο προσιτοί στην κοινωνία. Αυτή η απόφαση εκτίναξε τις παραγγελίες των απινιδωτών τετραπλασιάζοντας τον αριθμό τους!

Τέσσερα χρόνια μετά, ο 59χρονος πολιτικός, ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του στη Σιθωνία Χαλκιδικής, δυστυχώς κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα.

Τραγική ειρωνεία! Ο άνθρωπος που εισηγήθηκε να μπουν 2.000 περίπου απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες, έπρεπε να περιμένει το ασθενοφόρο να φέρει έναν απινιδωτή, κάτι που, ειδικά στην περιφέρεια, σημαίνει καθυστέρηση και μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης, εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων.

Ακούγοντας τέτοια περιστατικά, η πρώτη σκέψη που μας έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό είναι μήπως και εμείς πεθάνουμε μια μέρα στον δρόμο αβοήθητοι!

Η λέξη «κλειδί» εδώ είναι η «κοινότητα». Αν προετοιμάσουμε κατάλληλα την κοινότητα να σώζει ζωές σε επείγοντα περιστατικά, τότε θα καταφέρουμε να καλύψουμε δημιουργικά το καταστροφικό χρονικό χάσμα από την κατάρρευση ενός ανθρώπου μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Και δεν το λέω εγώ. Το λέει η εμπειρία και η γνώση της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Κοινωνίας Πολιτών «KIDS SAVE LIVES - ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ».

«Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή είναι ένα μείζον πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας διεθνώς. Κάθε λεπτό που περνάει χωρίς Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και χωρίς Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, μειώνονται κατά 10% οι πιθανότητες επιβίωσης των θυμάτων. Η Ελλάδα δυστυχώς κατέχει την 4η χειρότερη θέση της Ευρώπης στη διάσωση αυτών των θυμάτων. Ωστόσο υπάρχει ελπίδα», σχολιάζει στο Dnews ο εμπνευστής της οργάνωσης Αναστάσης Στεφανάκης, διασώστης και πλήρωμα του ΕΚΑΒ ο ίδιος.

Πρώτες βοήθειες από ένα δίκτυο πολιτών

Το KIDS SAVE LIVES διαθέτει ένα δίκτυο Πρώτων Ανταποκρινόμενων της Κοινότητας, δίνοντας τη δυνατότητα να εγγραφούν σε αυτό χιλιάδες επαγγελματίες υγείας και πιστοποιημένοι πολίτες στη βασική υποστήριξη της ζωής. Τα μέλη του δικτύου, που είναι ουσιαστικά η ομάδα πρώτων βοηθειών της κοινότητας, ειδοποιούνται για τα περιστατικά εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής μέσω ενός app για smartphone. Με άλλα λόγια, όποια/ος από την κοινότητα βρίσκεται κοντά τη στιγμή ενός περιστατικού και έχει πρόσβαση σε απινιδωτή μπορεί να σώσει ζωές!

«Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο πρόληψης και άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής, για εκείνη την κρίσιμη στιγμή που κάποιος συμπολίτης μας θα χρειαστεί βοήθεια. Θυμίζουμε πως αν συμβεί μια καρδιακή ανακοπή και μέσα σε 3 έως 5 λεπτά υπάρχει πρόσβαση των παρευρισκόμενων σε απινιδωτή, τότε το θύμα έχει αυτόματα 50-70% πιθανότητες επιβίωσης μέσα σε χρόνο που κανένα ασθενοφόρο του κόσμου δεν μπορεί να καταφέρει», λέει ο κ. Στεφανάκης.

Το KSL είναι μία Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε με στόχο τη δωρεάν εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και τις Πρώτες Βοήθειες γενικότερα. Τα προγράμματα του KSL τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχουν την υποστήριξη του Πρωθυπουργού.

«Τα αποτελέσματά μας συζητούνται, αναγνωρίζονται και βραβεύονται διεθνώς. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 490.000 μαθητές/- τριες, εκπαιδευτικοί και πολίτες, έχει αναπτυχθεί ένα πανελλήνιο δίκτυο 3.000 και πλέον καταγεγραμμένων απινιδωτών σε συνεργασία με σχολεία, φορείς, κοινότητες και με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ δεκάδες είναι τα θύματα εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής που επανήλθαν στη ζωή», λέει ο κ. Στεφανάκης.

Ο πρώτος Εθνικός χάρτης απινιδωτών

Η ανθρωπιστική οργάνωση δραστηριοποιείται παράλληλα στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που εκμηδενίζουν χρόνο και αποστάσεις. Η ομάδα πιστώνεται τη δημιουργία του πρώτου Εθνικού Χάρτη των 3000 και πλέον απινιδωτών, μέσα στον οποίο μπορεί να δει κάποιος που βρίσκεται ο κοντινότερος απινιδωτής, αλλά και την ανάπτυξη του app αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών με την ονομασία iSAVELIVES.

«Πρόκειται για ένα από τα 4 πρωτοποριακά συστήματα Κοινοτήτων Πρώτων Ανταποκρινόμενων (Community First Responders – CFR) του κόσμου, το οποίο ενεργοποιείται από τους ίδιους τους πολίτες και όχι από κεντρικό σύστημα, μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον χρόνο ανταπόκρισης σε μια καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιείται ήδη από 55.000 Έλληνες και Κύπριους πολίτες, δημιουργώντας ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο προστασίας επειγόντων περιστατικών, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιστοποιημένοι και μη πολίτες και έφηβοι, άνω των 12 ετών. Η εφαρμογή αφορά ένα μεγάλο εύρος επειγόντων περιστατικών, όπως είναι η καρδιακή ανακοπή, το τραύμα, η αιμορραγία, το αναίσθητο θύμα, η πνιγμονή και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και είναι εξοπλισμένη με δυνατότητες όπως ο Εθνικός Χάρτης Απινιδωτών και οι φωνητικές και οπτικές οδηγίες ΚΑΡΠΑ, για τους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Δανιηλίδης, επιστημονικός Σύμβουλος και προγραμματιστής της εφαρμογής iSAVELIVES.

Συνεχίζοντας, ο κ. Δανιηλίδης τονίζει πως: «Η τεχνολογία μας παρέχει το πλεονέκτημα της μετάδοσης ενός σήματος σε αστραπιαίο χρόνο, και στη δική μας περίπτωση, αυτής της επείγουσας κατάστασης θύματος, η συγκεκριμένη ιδιότητα ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Το να προγραμματίζεις συστήματα από τα οποία η διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής εξαρτάται άμεσα, είναι σίγουρα μια παράμετρος που δεν τίθεται στο προσκήνιο σε κοινές ψηφιακές εφαρμογές. Το “επείγον” είναι η προτεραιότητά μας και αυτό που μας έκανε να ωριμάσουμε και σκεφτόμαστε με γνώμονα τις βέλτιστες λύσεις, να δημιουργούμε εύχρηστες διεπαφές και να προσπαθούμε, ακόμη και μπροστά από μία οθόνη, να προσομοιώσουμε τις κινήσεις των χρηστών στον τόπο του περιστατικού, σε συνθήκες έλλειψης ψυχραιμίας. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη της εφαρμογής, η οποία μετράει ως σήμερα περίπου 3.500 Πρώτους Ανταποκρινόμενους σε Ελλάδα και Κύπρο, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών έτοιμων να προσφέρουν άμεση βοήθεια όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει».

Φτάνουν όμως οι 3500 Πρώτοι Ανταποκρινόμενοι και οι 3.000 απινιδωτές; Μάλλον όχι, αλλά κάτι φαίνεται πως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς σύντομα θα μπουν 10.000 απινιδωτές σε σχολεία, με πρόσφατη απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και μερικές 100άδες σε σταθμούς Mετρό και σε Ταξί με απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, μετά φυσικά από εισήγηση της KSL.

Η Ισπανία διαθέτει ήδη έναν μεγάλο στόλο 4.000 TAXI με απινιδωτή, μία επιτυχημένη πρακτική καθώς τα οχήματα κινούνται καθημερινά ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμου και μπορούν να βρεθούν πολύ γρήγορα κοντά σε ένα αιφνίδιο περιστατικό. Με την κατάλληλη εκπαίδευση των οδηγών και με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορούν να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Στόχος της οργάνωσης KSL είναι να προστεθούν μερικές χιλιάδες ακόμη απινιδωτές σε περιπολικά, πυροσβεστικά οχήματα, ΜΜΜ, χώρους εστίασης, αθλητικούς χώρους, ξενοδοχεία, beach bar και σε άλλα μέρη όπου συναθροίζονται πολλά άτομα.

Η λέξη «κλειδί» είναι τα παιδιά!

Και εδώ έρχεται το δεύτερο ερώτημα: Ποιοι θα κάνουν ΚΑΡΠΑ και ποιοι θα χειρίζονται τους απινιδωτές; Αυτονόητα οι επαγγελματίες υγείας εκτός υπηρεσίας και οι πιστοποιημένοι πολίτες στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (ΒLS | ERC), όπως γίνεται έως σήμερα.

Δεν φτάνουν όμως! Χρειάζεται να εκπαιδευτεί τουλάχιστον το 15% του ελληνικού πληθυσμού σε όλη τη χώρα με κάποιον έξυπνο τρόπο, ώστε να βγει η Ελλάδα από την 4η χειρότερη θέση της Ευρώπης στην επιβίωση θυμάτων καρδιακής ανακοπής.

Και εδώ η επόμενη λέξη «κλειδί» είναι τα «παιδιά»!

Η διδασκαλία ΚΑΡΠΑ σε όλους τους μαθητές θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της παγκόσμιας υγείας. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία υποστήριξε την υποχρεωτική εκπαίδευση στην αναζωογόνηση στα αμερικανικά σχολεία το 2011, και σε χώρες όπου αυτή ενσωματώθηκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα σημειώθηκαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης ατόμων που υπέστησαν ανακοπή εκτός νοσοκομείου. Αυτή η ιδέα είναι ήδη πολύ επιτυχημένη στη Σκανδιναβία, ενώ στη Δανία το ποσοστό ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε πέντε χρόνια. Ως αποτέλεσμα η επιβίωση μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή σε διάστημα δέκα ετών, τριπλασιάστηκε!

Η εκπαίδευση των μαθητών μπορεί να γίνει εύκολα από την ηλικία των 12 ετών και άνω με μόλις 2 ώρες ετησίως. Εάν οι μαθητές λάβουν τέτοια εκπαίδευση, είναι πιθανό να τη διδάξουν και στην οικογένειά τους στο σπίτι, ενώ οι ίδιοι θα την κατέχουν δια βίου. Θα δούμε όχι μόνο αύξηση στον αριθμό των επιζώντων καρδιακής ανακοπής παγκοσμίως, αλλά και κοινωνικά οφέλη, καθώς τα παιδιά θα μάθουν πως να βοηθούν τους άλλους. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικοί «πολλαπλασιαστές» τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο περιβάλλον και έτσι, μακροπρόθεσμα, το ποσοστό των εκπαιδευμένων ατόμων στην κοινωνία θα αυξηθεί σημαντικά.

«Ο αγώνας του KSL ξεκίνησε το 2010 στα σχολεία της Κασσάνδρας Χαλκιδικής και στη συνέχεια αναπτύχθηκε σε κάθε ελληνική περιφέρεια. Μέχρι στιγμής έχουμε ήδη εκπαιδεύσει μαθητές/-τριες στο 52,86% των ελληνικών σχολείων, με μεγάλη αποδοχή και θετικές αξιολογήσεις που αγγίζουν το 100% του συνόλου της μαθητικής κοινότητας. Οι μαθητές/-τριες στον εθνικό Μαθητικό Διαγωνισμό ΚΑΡΠΑ “KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP” επιτυγχάνουν εξαιρετικά ποσοστά σε δεξιότητες ΚΑΡΠΑ, με μέσο όρο που ξεπερνά κάθε χρονιά το 95%, τη στιγμή που οι σημερινοί ενήλικοι πολίτες και επαγγελματίες υγείας δεν μπορούν να το πιάσουν. Οι σημερινοί μαθητές είναι οι ενεργοί πολίτες των επόμενων δεκαετιών», σημειώνει ο κ. Στεφανάκης, επισημαίνοντας πως παραδοσιακά οι Έλληνες δεν γνωρίζουν ΚΑΡΠΑ, τη χρήση απινιδωτών ή Πρώτες Βοήθειες γιατί πολύ απλά δεν γαλουχήθηκαν με αυτή τη νοοτροπία από μικρή ηλικία.

«Με την κατάλληλη εκπαίδευση, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και διαγωνισμούς, μπορούμε να εμφυσήσουμε μια νέα κουλτούρα αλληλεγγύης και προσφοράς σε 750.000 μαθητές/-τριες κάθε χρόνο, ενδυναμώνοντάς τους να γίνουν οι διασώστες των επόμενων δεκαετιών και οι χρήστες 15.000 δημοσίων απινιδωτών που θα σώσουν πολλές ζωές και θα αλλάξουν την Ελλάδα», καταλήγει ο Πρόεδρος της οργάνωσης.

*Για να κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή εδώ

*Για να μάθετε που βρίσκεται ο πλησιέστερος απινιδωτής στην περιοχή σας εδώ

*Για να γίνετε first responder της κοινότητας εδώ

*Για να δηλώστε συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του KIDS SAVE LIVES εδώ

{https://www.youtube.com/watch?v=zkGeh8bKt8k}