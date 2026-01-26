Στη κατοχή του 20χρονου βρέθηκε πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη και «κουμπωμένο» γεμιστήρα.

Ένας 20χρονος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στο Χαϊδάρι από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα πιστόλι, ενώ αναζητείται και δεύτερο άτομο το οποίο βρισκόταν μαζί με τον 20χρονο συλληφθέντα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, κατά τη διάρκεια περιπολίας στο Χαϊδάρι, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτης ο κατηγορούμενος, με οδηγό άτομο αγνώστων στοιχείων, και επιχείρησαν να το σταματήσουν για έλεγχο. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος κατέβηκε από το δίκυκλο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη σύλληψή του προέβαλε έντονη αντίσταση, εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρας που περιείχε πέντε φυσίγγια.

Εις βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο οδηγός του δικύκλου αναζητείται από τις Αρχές.