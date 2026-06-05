Οι κριτές χαρακτήρισαν το έργο «καθηλωτικό» και «ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό», σημειώνοντας ότι θυμίζει σκοτεινό πολιτικό θρίλερ σε μορφή graphic novel.

Μία σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το «Predatorgate», ένα βιντεοπαιχνίδι εμπνευσμένο από τη δημοσιογραφική έρευνα του Inside Story για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού Predator.

Το παιχνίδι κέρδισε το πρώτο βραβείο στον δεύτερο διεθνή διαγωνισμό Floodlight Investigative Journalism Game Jam, ο οποίος προωθεί τη μετατροπή μεγάλων δημοσιογραφικών ερευνών σε διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό.

Το «Predatorgate», δημιουργία των Izzy Fiacco και Z. Daniel Barnett, ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές και απέσπασε χρηματικό έπαθλο 5.000 δολαρίων, καθώς και συμμετοχή σε ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής υποστήριξης για δημιουργούς ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε στο συνέδριο INDIGO στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Στο παιχνίδι, ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός ερευνητή που προσπαθεί να αποκαλύψει τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου του Predator, εξετάζοντας ηλεκτρονικά μηνύματα, οικονομικά στοιχεία, διαρροές εγγράφων και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι κριτές χαρακτήρισαν το έργο «καθηλωτικό» και «ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό», σημειώνοντας ότι θυμίζει σκοτεινό πολιτικό θρίλερ σε μορφή graphic novel.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το παιχνίδι βασίζεται στην πολύχρονη έρευνα των δημοσιογράφων Ελίζας Τριανταφύλλου και Τάσου Τέλλογλου, η οποία αποκάλυψε πτυχές της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Τριανταφύλλου, η υπόθεση αφορά τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού εναντίον δημοσιογράφων, πολιτικών προσώπων, υπουργών και δικαστικών λειτουργών και θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα της μεταπολιτευτικής περιόδου.

«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε μια δημοσιογραφική έρευνα να αποκτά νέα ζωή μέσα από ένα βιντεοπαιχνίδι και να προσεγγίζει κοινά που ίσως δεν θα διάβαζαν ένα παραδοσιακό ρεπορτάζ», δήλωσε η Ελίζα Τριανταφύλλου μετά την ανακοίνωση της βράβευσης.

Οι δημιουργοί του παιχνιδιού τόνισαν ότι στόχος τους ήταν να μεταφέρουν στο κοινό τη διαδικασία της ερευνητικής δημοσιογραφίας και τη σημασία των αποκαλύψεων γύρω από το Predator.

Μάλιστα, ο συνδημιουργός Z. Daniel Barnett χαρακτήρισε το έργο ως «φόρο τιμής στην κλασική ερευνητική δημοσιογραφία».

Η βράβευση του «Predatorgate» αποτελεί μία ακόμη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής δημοσιογραφικής έρευνας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αναδεικνύοντας παράλληλα νέους τρόπους με τους οποίους σύνθετες πολιτικές και κοινωνικές υποθέσεις μπορούν να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό.