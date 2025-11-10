Το Kill Bill ακριβώς όπως το είχε οραματιστεί ο Κουέντιν Ταραντίνο έρχεται στους κινηματογράφους (ελπίζουμε και της Ελλάδας).

To τετράωρο cut του «Kill Bill Ι και ΙΙ» έχει τρέιλερ το οποίο μας κάνει να ανυπομονούμε να πάμε σινεμά για να δούμε (ξανά) μία από τις εμβληματικές ιστορίες εκδίκησης της μεγάλης οθόνης.



Το «Kill Bill» του Κουέντιν Ταραντίνο παρουσιάζεται σαν μια ταινία, έτσι όπως σκηνοθετήθηκε αρχικά, και επιστρέφει στους κινηματογράφους με 281 λεπτά, νέα σεκάνς που δεν έχουμε ξαναδεί, διάλειμμα και φυσικά μπόλικο αίμα.

Συγκεκριμένα, στο Kill Bill: The Whole Bloody Affair θα δούμε την ταινία στην πλήρη της μορφή, έτσι ακριβώς όπως την είχε φανταστεί ο Ταραντίνο, με αδημοσίευτο υλικό και μια νέα, ακυκλοφόρητη μέχρι πρότινος animated σκηνή 7½ λεπτών.

{https://youtu.be/-SzkFgEqB6Y?si=Or-_GUxkXx8z6jfz}

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Kill Bill είναι η πιο χαρακτηριστική ταινία του σκηνοθέτη. μια τετράωρη γιορτή των κινηματογραφικών του εμμονών και φετίχ! Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από 20 και πλέον χρόνια, εξακολουθεί να είναι η ταινία που μοιάζει να έχει αντλήσει τα περισσότερα στοιχεία από το DNA του Ταραντίνο!

«Νομίζω ότι το Kill Bill είναι η απόλυτη Κουέντιν ταινία, που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να έχει κάνει. Κάθε πτυχή της είναι τόσο ξεχωριστή, όπως τα πλοκάμια και οι αρτηρίες, από τη φαντασία μου, το υποσυνείδητό μου, τις αγάπες μου, το πάθος μου και την εμμονή μου», έχει δηλώσει ο ίδιος ο σκηνοθέτης.



Στο παρελθόν είχε αφήσει υπόννοιες για μία τρίτη συνέχεια με πρωταγωνίστρια τη «μούσα» του, Ούμα Θέρμαν μαζί με την κόρη της Μάγια Χοκ.

Στην ταινία —που αρχικά προοριζόταν να είναι μία, αλλά χωρίστηκε σε δύο μέρη, τα οποία κυκλοφόρησαν το 2003 και το 2004— η Ούμα Θέρμαν υποδύεται την Beatrix Kiddo, μια πρώην εκτελέστρια που ξυλοκοπήθηκε, πυροβολήθηκε και αφέθηκε να πεθάνει την ημέρα του γάμου της, από τον Bill (Ντέιβιντ Καραντάιν), τον πρώην εραστή και πρώην αφεντικό της. Η «Νύφη» αναζητά τους πρώην συναδέλφους της για να εκδικηθεί έναν προς έναν και να σκοτώσει όσους της στέκονται εμπόδιο μέχρι να στον Bill.



Η υπόθεση της ταινίας είναι σύμφωνη με την μακροχρόνια εμμονή του Ταραντίνο με τις ταινίες εκδίκησης και εκμετάλλευσης. Συγκεντρώνει διάφορα είδη — δράση, γουέστερν, anime, πολεμικές τέχνες, ακόμη και τρόμο — σαν να ήθελε να καλύψει κάθε άγνωστη ταινία που είχε καταβροχθίσει όταν ο ίδιος δούλευε σε ένα βιντεοκλάμπ. Στη Θέρμαν βρήκε μια «μούσα» για να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν να σαν ήθελε να βάλει τα δυνατά του, να κάνει το καλύτερο που μπορούσε σε όλα όσα τον ενθουσίαζαν στις ταινίες.



Mε λίγα λόγια, το Kill Bill είναι μια ερωτική επιστολή του Ταραντίνο προς τις ταινίες που τον συναρπάζουν, φιλτραρισμένη μέσα από τη μοναδική φωνή του.