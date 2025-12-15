Η Ούμα Θέρμαν είχε κατηγορήσει τον Κουεντίν Ταραντίνο ότι «προσπάθησε να τη σκοτώσει» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας διάσημης σκηνής στο «Kill Bill».

Η Ούμα Θέρμαν έχει πει ότι παραλίγο να χάσει τη ζωή της στα γυρίσματα μιας συγκεκριμένης σκηνής στο Kill Bill και για το γεγονός αυτό ευθύνεται ο Κουέντιν Ταραντίνο.

Το 2018, η Θέρμαν δημοσίευσε βίντεο από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα στο πλατό του Kill Bill: Vol. 2 στο Μεξικό το 2004, το οποίο της προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς.

Αν και η ηθοποιός αρνήθηκε να κατηγορήσει δημοσίως τον Ταραντίνο εκείνη την εποχή, αργότερα δήλωσε στο Instagram ότι «τα μέτρα προστασίας ήταν ελλειπή σε βαθμό εγκληματικό».

Η Θέρμαν συνέχισε λέγοντας ότι ο Ταραντίνο «λυπάται βαθιά και εξακολουθεί να έχει τύψεις για αυτό το θλιβερό γεγονός, και μου έδωσε το βίντεο χρόνια αργότερα, ώστε να το αποκαλύψω και να έρθει στο φως».

Πάνω από μια δεκαετία μετά το ατύχημα, το 2018, η Θέρμαν σε συνέντευξή της στους New York Times, ανέφερε ότι ένιωσε ότι την έσπρωξαν «στο χείλος του θανάτου» όταν της ζητήθηκε να οδηγήσει ένα cabrio αυτοκίνητο για stunts στη δεύτερη ταινία – κάτι που δεν ένιωθε άνετα να κάνει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/dnx-HtcsbrQ?si=oKpspWCZOdVamQCx}

«Ο Κουέντιν ήρθε στο τροχόσπιτό μου και, όπως κάθε σκηνοθέτης, δεν του άρεσε να ακούει "όχι". Ήταν έξαλλος επειδή τους είχα κοστίσει πολύ χρόνο. Αλλά εγώ φοβόμουν», θυμάται η Θέρμαν.

Είπε: «"Σου υπόσχομαι ότι το αυτοκίνητο είναι μια χαρά. Είναι μια ευθεία. Πιάσε τα 65 χλμ./ώρα ώστε τα μαλλιά σου να ανεμίσουν σωστά, διαφορετικά θα σε βάλω να το ξανακάνεις". Όμως αυτό [το αυτοκίνητο] ήταν φέρετρο. Το κάθισμα δεν ήταν βιδωμένο σωστά, ενώ ο δρόμος ήταν χωματόδρομος και όχι ευθεία.

Η Ούμα Θέρμαν, θυμάται τις στιγμές του ατυχήματος περιγράφοντας: «Το τιμόνι ήταν στην κοιλιά μου και τα πόδια μου είχαν σφηνώσει από κάτω μου. Ένιωθα αυτό τον πόνο που σε καίει και σκέφτηκα: "Θεέ μου, δεν θα περπατήσω ποτέ ξανά"».

«Όταν επέστρεψα από το νοσοκομείο με κολάρο στον αυχένα, κατεστραμμένα γόνατα, ένα τεράστιο καρούμπαλο σαν αυγό στο κεφάλι μου και διάσειση, θέλησα να δω το αυτοκίνητο και ήμουν πολύ αναστατωμένη», λέει η ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο από το ατύχημα της Ούμα Θέρμαν στα γυρίσματα του Kill Bill: Vol. 2

{https://youtu.be/Qfdwn9OCB3I?si=AH7prSBcTJRzTmkl}

Θυμάται μάλιστα ότι είχε έναν «μεγάλο καυγά» με τον Ταραντίνο και πως τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να τη σκοτώσει.

«Ο Κουέντιν κι εγώ τσακωθήκαμε άσχημα, και τον κατηγόρησα ότι προσπάθησε να με σκοτώσει», είπε. Θύμωσε πολύ με αυτό, καθώς δεν είχε πρόθεση προσπαθήσει να με σκοτώσει.

Οι δυο τους φυσικά τα ξαναβρήκαν, ενώ ο Ταραντίνο είχε δηλώσει στο Deadline ότι «κανένας από εμάς δεν το θεώρησε ποτέ stunt, ήταν απλώς οδήγηση» και πως η Θέρμαν επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει, πριν από τη δημοσίευση του άρθρου των New York Times.