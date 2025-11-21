Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για την Κανέλα από το «Καφέ της Χαράς».

Μία σύντομη αναδρομή στο επαγγελματικό της παρελθόν έκανε η αγαπημένη ηθοποιός Φωτεινή Ντεμίρη, η οποία μοιράστηκε της σκέψεις της για τον ρόλο που υποδυόταν στην εμβληματική σειρά του Χάρη Ρώμα «Το καφέ της Χαράς».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ, η ηθοποιός, ανέτρεξε στην τηλεοπτική σεζόν 2003- 2006, όπου και είχε αναλάβει να ενσαρκώσει την Κανέλα, την γυναίκα του Πουλόπουλου.

Όσα ανέφερε η Φωτεινή Ντεμίρη για το «Καφέ της Χαράς»

Αρχικά λοιπόν, η Φωτεινή Ντεμίρη, μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, την παράσταση που προταγωνιστεί φέτος και στους τηλεοπτικούς της ρόλους, ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάμνηση από τη σειρά του Χάρη Ρώμα.

«Η ηρωίδα μου στο «Καφέ της Χαράς» σημαίνει την αρχή μου στην τηλεόραση. Ο κόσμος με αγάπησε με αυτόν τον ρόλο, με θυμάται και με αγαπάει ακόμα γι’ αυτό. Ήταν μια ονειρική σειρά, παραμυθένια, μια αγαπησιάρικη κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, φέρνοντας στο μυαλό της ξεχωριστές στιγμές από εκείνη την εποχή.

Σε άλλο σημείο ωστόσο, η συζήτηση έγινε πιο προσωπική, καθώς η δημοσιογράφος της εκπομπής, θέλησε να μάθει για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται στην καθημερινότητά της, τις πιο δύσκολες στιγμές και καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει: «Αντιμετωπίζω με υπομονή και ψυχραιμία τις δύσκολες στιγμές. Λέω «Έτσι είναι η ζωή, θα περάσει και αυτό». Είναι πολύ σημαντικό, όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι. Να λες ότι αυτή είναι η κατάσταση τώρα στη ζωή μου, την αντιμετωπίζω και πάω παρακάτω».

