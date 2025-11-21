«Πόρτο Λεόνε»: Όλες οι εξελίξεις για την Δευτέρα και την Τρίτη.

«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Μην χάσετε τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 22:30.

Στους αρραβώνες της Λένας µε τον Χρόνη, ο Γιάμαρης συνειδητοποιεί το καθεστώς τρόµου κάτω από το οποίο ζει η Γαλήνη. Ο Βούλγαρης ενημερώνεται από την Αγγελική ότι έχει γίνει ληστεία στην εταιρεία, την ώρα που ο Καστίλιας, µε κρατούμενο τον Ζήση, ετοιμάζει ένα σχέδιο για να αποκαλύψει την εμπλοκή του Γρηγόρη στη δολοφονία του Στράτου. Τέλος, η Γαλήνη αδυνατεί να κρατήσει την Αγγελική µακριά από την καρδιά του Γρηγόρη, ενώ ο Γρηγόρης ολοκληρώνει τη σχέση του µε την Αγγελική.

«Πόστο Λεόνε»: Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30

Επεισόδιο 18

Στους αρραβώνες της Λένας µε τον Χρόνη, ο Γιάμαρης συνειδητοποιεί το καθεστώς τρόµου κάτω από το οποίο ζει η Γαλήνη, ενώ ο Χρόνης αποκαλύπτει κάτι στη Λένα που την θυμώνει πολύ.

Ο Βούλγαρης ενημερώνεται από την Αγγελική ότι έχει γίνει ληστεία στην εταιρεία και η Αλεξάνδρα προσπαθεί να ψαρέψει τον Αντρέα για να µάθει ποια είναι η γυναίκα που έχει στο µυαλό του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Καπετανάκος ανακαλύπτει ποιος του έκλεψε, στην πραγματικότητα, το τετράδιο και ο Γιάμαρης έρχεται επιτέλους πρόσωπο µε πρόσωπο µε την Αγγελική Δρόσου που έψαχνε τόσον καιρό.

Επεισόδιο 19

O Γιάµαρης έχοντας την Αγγελική Δρόσου στο τµήµα µε αφορµή τη διάρρηξη, προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες για τη σχέση της µε τον Στράτο και τον πραγματικό λόγο που η Αλεξάνδρα την πρότεινε ως γραµµατέα στην εταιρεία του Βούλγαρη.

Ο Καστίλιας από την άλλη, µε κρατούμενο τον Ζήση, ετοιμάζει ένα σχέδιο για να αποκαλύψει την εμπλοκή του Γρηγόρη στη δολοφονία του Στράτου.

Η Γαλήνη αδυνατεί να κρατήσει την Αγγελική µακριά από την καρδιά του Γρηγόρη, ενώ ο Βούλγαρης νιώθοντας ευγνώμων που εξαιτίας της η ληστεία απετράπη, ζητά από τη γυναίκα του να την καλέσουν σε δείπνο.

Ο Ορέστης συναντάει τον άντρα που ως πελάτης είχε κλέψει το ρολόι του από τη Βούλα, η Λένα αποκαλύπτει στον Χρόνη την ανικανότητά της να κυοφορήσει και ο Γρηγόρης ολοκληρώνει τη σχέση του µε την Αγγελική.

Porto Leone : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha!