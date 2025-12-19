Τι απάντησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση;

Στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» μίλησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία μεταξύ άλλων, απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με το ενδεχόμενο της επιστροφής της στην τηλεόραση.

Η γνωστή παρουσιάστρια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει επιλέξει να απέχει από τις τηλεοπτικές κάμερες, καθώς όπως αναφέρει επιλέγει να επικεντρωθεί στην οικογένειά της.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αποκάλυψε πως θα ήθελε να επιστρέψει τηλεοπτικά ενώ κατά το διάστημα της απουσίας της είχε δεχτεί και ορισμένες προτάσεις.

«Σκέφτομαι την τηλεοπτική επιστροφή μου. Είμαι πολύ κοντά στο να επιστρέψω. Δεν είναι κάτι που έχω βγάλει από το πλάνο. Με έχουν προσεγγίσει και στο παρελθόν για δική μου εκπομπή, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορούσα να το κάνω. Ήταν ακόμα πολύ μικρά τα παιδιά. Όχι ότι τώρα δεν είναι, αλλά τώρα καλυτερεύουν νομίζω τα πράγματα, έτσι θέλω να πιστεύω», είπε χαρακτηριστικά.

