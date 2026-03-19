Πάνω από 10 ταινίες κάνουν την έξοδό τους στους κινηματογράφους, την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Η Αντζελίνα Τζολί στο ρόλο της ζωής της, δίνει μάχη με τον καρκίνο του μαστού στην ταινία Coutoure, ενώ στην Τελευταία Κλήση, η πολύκροτη υπόθεση Σορίν Ματέι ξαναζωντανεύει με βασικές παραλλαγές.



Σε άλλα νέα, ο Ράιαν Γκόσλινγκ προσπαθεί να σώσει τη Γη και την ανθρωπότητα στο «Αποστολή Χαίρε Μαρία» που αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του best seller του Άντι Γουάιρ, ενώ η Ανιέσκα Χόλαντ μάς παρουσιάζει τη βιογραφική ταινία για τον Κάφκα.

Couture

Με μια αξέχαστη ερμηνεία από τη βραβευμένη με Όσκαρ Αντζελίνα Τζολί, αυτή η νέα καθηλωτική ταινία της Αλίς Βινοκούρ (Παρίσι Ξανά, Ατίθασες) διαδραματίζεται στον κόσμο της παριζιάνικης μόδας, παρουσιάζοντας ιστορίες γυναικών διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμών, που προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της μοίρας τους.

Συμπρωταγωνιστούν οι: Λουί Γκαρέλ (Οι Ονειροπόλοι, Tα Πάνω Κάτω), Έλα Ραμφ (Raw, War) και Ανιέρ Ανέι.

Στον έντονα φορτισμένο κόσμο του Paris Fashion Week, οι ζωές τριών γυναικών διασταυρώνονται: η Μαξίν (Τζολί), σκηνοθέτιδα στα σαράντα της, ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο του μαστού και επανασυνδέεται απροσδόκητα με έναν γνώριμο συνεργάτη (Γκαρέλ)· η Άντα (Ανέι), ένα νέο πρόσωπο στον χώρο του μόντελινγκ, προσπαθεί να ξεφύγει από ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον στο Νότιο Σουδάν· και η Ανζέλ (Ραμφ) είναι μια μακιγιέζ που δουλεύει στη σκιά των πασαρέλων.

Καθώς οι διαδρομές τους ενώνονται, η ταινία φωτίζει τη σιωπηλή αντοχή που κρύβεται πίσω από τη δημόσια εικόνα και τονίζει την απίστευτη αλληλεγγύη που ενώνει αυτές τις γυναίκες, πέρα από επαγγέλματα, κουλτούρες και ηπείρους.

Τελευταία Κλήση

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο.

Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Sherif Francis στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του και το σενάριο ο ίδιος από κοινού με την Κατερίνα Μπέη. Το καστ αποτελείται από τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου, Νίκο Ψαρρά, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, Πολύδωρο Βογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμη Τσόπελα.

Αποστολή Χαίρε Μαρία (Project Hail Mary)

Ο καθηγητής φυσικών επιστημών Ryland Grace (Ράιαν Γκόσλινγκ) ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Πρέπει να επιστρατεύσει τις επιστημονικές του γνώσεις και τις κάπως ανορθόδοξες ιδέες του για να σώσει τη Γη από την εξαφάνιση... αλλά μια απροσδόκητη φιλία ίσως τον βοηθήσει ώστε να μην χρειαστεί να το κάνει μόνος του.

Φραντς Κάφκα (Franz)

Η οσκαρική Ανιέσκα Χόλαντ προσεγγίζει μια από τις πιο εμβληματικές λογοτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα. Με φόντο την πολιτική και κοινωνική ατμόσφαιρα της εποχής αναδεικνύει με αντισυμβατική αφήγηση τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις υπαρξιακές ανησυχίες ενός καλλιτέχνη που το όνομα του έγινε επιθετικός προσδιορισμός.

Βγαίνουν Μέσα απ' τη Μάργκο

Η νέα ταινία του Αλέξανδρου Βούλγαρη/The Boy, προβάλλεται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Άστορ συνοδεία Q&A, live και dj sets

Βγαίνουν Μέσα απ' τη Μάργκο. Αυτές είναι οι πέντε λέξεις της ταραγμένης ζωής της Μάργκο, μιας διάσημης τραγουδοποιού που τα τελευταία χρόνια ζει απομονωμένη στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Αθήνας. Ένα πάρτι που διοργανώνει για να γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια την βοηθάει να μπει σε μια νέα φάση της ζωής της.

Μια τρυφερή ταινία τρόμου, ένα θρυμματισμένο μελόδραμα, ένα μιούζικαλ για τα διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας. Πρωταγωνιστεί η Σοφία Κόκκαλη. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι.

O The Boy είναι σκηνοθέτης και μουσικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Tο «Βγαίνουν μέσα απ’ τη Μάργκο» είναι η όγδοη μεγάλου μήκους ταινία του.

Τόμος 7

Το μέλλον δεν είναι παρά ένα ακόμη παρελθόν.



Στο απομονωμένο Κτίριο-Πόλη που φέρει τον αριθμό 7, εκεί όπου η ανθρώπινη γνώση διατηρείται στη μνήμη των χαρισματικών και ο χρόνος κυλά σε ατέρμονες κύκλους, ένας νέος άντρας εμφανίζεται ξανά και ξανά, αναμετρώμενος με τον έρωτα, την εξέγερση και την απατηλή υπόσχεση της διαφυγής. Μια γυναίκα που τον συναντά κάθε φορά, γίνεται ο καθρέφτης αυτής της επανάληψης, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα πως κάτι μπορεί να αλλάξει.



Μια ταινία υπαρξιακής επιστημονικής φαντασίας για το χρόνο, όχι ως ευθεία, αλλά ως κλειστός κύκλος μνήμης, ταυτότητας και αποτυχημένων επαναστάσεων.

Σαν Αδέρφια (Homebound)

Ο Σοαΐμπ και ο Τσαντάν είναι παιδικοί φίλοι από ένα μικρό χωριό στη βόρεια Ινδία, που ονειρεύονται να γίνουν αστυνομικοί, ελπίζοντας ότι η δουλειά θα τους φέρει τον σεβασμό που δεν είχαν ποτέ. Ωστόσο, καθώς πλησιάζουν τον στόχο τους, η πίεση και οι δυσκολίες δημιουργούν προβλήματα στη φιλία τους.

Την παραγωγή υπογράφει ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Regan

Μια νεαρή κοπέλα, καλλιτέχνις και ζωγράφος, γεννά ένα παραμορφωμένο βρέφος, αποτέλεσμα μιας ανεπιθύμητης και καταναγκαστικής εγκυμοσύνης. Τώρα πρέπει να ζήσει ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες, αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον εαυτό.

Γελοίοι Ερωτες

Έξι τραγικοκωμικές ιστορίες, με επίκεντρο το παράδοξο του έρωτα. Ένα ταξίδι σε μια σπειροειδή εμμονή και τρέλα, που αποτελείται από swinging sex, πλατωνικούς έρωτες, έντονους χωρισμούς και υποκατάστατα της ανθρώπινης επαφής.

Χωρίς Προηγούμενο Ραντεβού (Bedoone Gharare Ghabli)

Όμορφος, συναρπαστικός και πραγματικά εντυπωσιακός κινηματογράφος.

Ένα ευαίσθητο κοινωνικό δράμα που συνδυάζει προσωπική ιστορία με κοινωνικά ζητήματα, ιδιαίτερα γύρω από τον αυτισμό και την επανένταξη στην πατρίδα. Η επιστροφή μιας γυναίκας στην πατρίδα της για να εξερευνήσει έννοιες όπως η μνήμη, η απώλεια και η ανθρώπινη κατανόηση. Ένα εσωτερικό ταξίδι επιστροφής και αυτογνωσίας. Μία ταινία που μιλά για μια απλή, αλλά βαθιά αλήθεια: ότι η ζωή δεν ακολουθεί πάντα ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο.

Η Yasmin, μια Ιρανή που ζει και εργάζεται ως γιατρός στη Γερμανία, αναγκάζεται να επιστρέψει στο Ιράν μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της, από τον οποίο είχε απομακρυνθεί για περίπου τριάντα χρόνια. Μαζί της ταξιδεύει ο μικρός γιος της, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, γεγονός που κάνει το ταξίδι και την παραμονή στη χώρα ακόμη πιο δύσκολη.

Στην πατρίδα της ανακαλύπτει ότι ο πατέρας της της έχει αφήσει σημαντική κληρονομιά και μέσα από τις συναντήσεις με ανθρώπους που τον γνώριζαν, αρχίζει να επανεξετάζει τη σχέση της με το παρελθόν,

την οικογένεια και την ίδια την έννοια της ζωής και του θανάτου.

Μαρσουπιλαμί (Marsupilami)

Για να σώσει την δουλειά του, ο Νταβίντ αποδέχεται ένα ύποπτο σχέδιο: να φέρει πίσω ένα μυστηριώδες δέμα από την Νότια Αμερική. Καταλήγει σε μια κρουαζιέρα μαζί με την πρώην του, την Τες, τον γιο του Λέο και τον συνάδελφό του Στεφάν, τόσο αφελή όσο και αδέξιο, τον οποίο ο Νταβίντ χρησιμοποιεί, για να μεταφέρει το δέμα στην θέση του. Όλα εκτροχιάζονται όταν εκείνος το ανοίγει κατά λάθος: ένα αξιολάτρευτο μωρό Μαρσουπιλαμί εμφανίζεται και το ταξίδι μετατρέπεται σε απόλυτο χάος.

Χόλι, το Γενναίο Σκαντζοχοιράκι (Spiked)

Η μικρή σκαντζοχοιρίνα Χόλι ξεκινάει για την πρώτη της μεγάλη περιπέτεια μαζί με τον λαγό Γουόλτερ, πατέρα 57 παιδιών, ο οποίος έχει πάθει αμνησία και νομίζει ότι είναι ένας γενναίος, ανίκητος ιππότης.

