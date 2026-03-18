Ο Τραμπ συνεχίζει να απαξιώνει τον Στάρμερ και το Λονδίνο δεν θέλει να ρισκάρει.

Η τεταμένη σχέση μεταξύ Τραμπ και Στάρμερ, μετά την άρνηση της Βρετανίας να συμπορευτεί με τις νέες ιδέες του Αμερικανού προέδρου για τα Στενά του Ορμούζ και τα ατιμωτικά σχόλια που ακολούθησαν, έχουν δημιουργήσει σαφείς ανησυχίες για την επικείμενη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου την άνοιξη στις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν είναι άνθρωπος επιρρεπής σε εκρηκτικές αντιδράσεις. Αλλά όταν κάθισε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Φεβρουάριο, άρχισε να τον ... αντιγράφει. «Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό», είπε ο Στάρμερ, καθώς κραδαίνει μια επιστολή από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ που προσκαλούσε τον Τραμπ σε μια δεύτερη κρατική επίσκεψη στη Βρετανία. «Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι πραγματικά ιστορικό, μια πρωτοφανής δεύτερη κρατική επίσκεψη».

Η ασυνήθιστη, εκρηκτική έκφραση του Στάρμερ έδειξε πώς η κυβέρνησή του σχεδίαζε να χειριστεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία του: να εκμεταλλευτεί την τάση του για κολακεία και βασιλικά δικαιώματα και να ελπίζει να αποκομίσει οφέλη, από χαμηλότερους δασμούς από αυτούς που επιβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έως τη συνεχή υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, σχολιάζει το CNN.

Για κάποιο χρονικό διάστημα, αυτή η στρατηγική έχει αποδειχθεί μάλλον αποτελεσματική. Αλλά πλέον φαίνεται ανεπιτυχής μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Τραμπ έχει τουλάχιστον επιπλήξει όλους τους συμμάχους της Αμερικής για την απροθυμία τους να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ στο Ιράν αλλά τον Στάρμερ τον έχει σχεδόν ατιμάσει, κάτι ανάλογο με την αντιμετώπιση που είχε στην πρώτη επίσκεψη φιάσκο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Δεν είναι Ουίνστον Τσώρτσιλ»

«Δεν είναι Ουίνστον Τσώρτσιλ», δήλωσε ο Τραμπ στις 3 Μαρτίου, φράση που επανέλαβε επιδεικτικά και κατά την χθεσινή επίσκεψη του ιρλανδού πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο. Τη Δευτέρα, υπονόησε ότι η Βρετανία δεν είναι πλέον «η Rolls-Royce των συμμάχων». Δεδομένων των απαξιωατικών σχολίων και επίμονων επιθέσεων του Τραμπ κατά της Βρετανίας, ένας αυξανόμενος αριθμός αξιωματούχων αμφισβητεί αν θα ήταν συνετό για τον Κάρολο να επισκεφθεί τις ΗΠΑ αυτή την άνοιξη. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημη επίσκεψη ακόμα, ο βασιλιάς Κάρλος αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο, για να γιορτάσει την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

«Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε την Αυτού Μεγαλειότητα σε δύσκολη θέση», δήλωσε την Τρίτη η Έμιλι Θόρνμπερι, βουλευτής των Εργατικών. «Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά αν είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε τώρα. Υποψιάζομαι ότι θα ήταν ασφαλέστερο να το αναβάλουμε πρόσθεσε σε ραδιοφωνική εκπομπή του BBC.

Τι έχει συμβεί μεταξύ Τραμπ και Στάρμερ

Η διαμάχη του Τραμπ με τον Στάρμερ ξεκίνησε όταν η Βρετανία αρχικά απέρριψε το αίτημα του προέδρου να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές της βάσεις για την υποστήριξη του πολέμου με το Ιράν, τον οποίο ο Στάρμερ αντιλαμβανόταν ως παράνομο. Ωστόσο, ο Στάρμερ συμμετείχε στην άμυνα κατά των αντιποίνων του Ιράν, αφού βρετανικά στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή δέχτηκαν επίθεση. Από τότε, ο Τραμπ έχει χλευάσει τις προφανείς προσφορές του Στάρμερ να βοηθήσει και τον έχει επιπλήξει επειδή δεν έκανε περισσότερα.

Στις 7 Μαρτίου, όταν ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Βρετανία «σκέφτεται επιτέλους να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή», είπε στον Στάρμερ να μην ασχοληθεί καν. «Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!» είπε με τον γνωστό χλευαστικό και απαξιωτικό του τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τη Δευτέρα, αφού η Βρετανία και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν την έκκληση του Τραμπ να βοηθήσει στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η απροθυμία του Λονδίνου να στείλει πολεμικά πλοία για την αποναρκοθέτηση της πλωτής οδού είναι «απίστευτη».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι όταν ζήτησε από τον Στάρμερ να στείλει μέσα για να βοηθήσει στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ο πρωθυπουργός είπε ότι θα έπρεπε να συζητήσει τις επιλογές με την ομάδα του. «Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για μια ομάδα, είσαι ο πρωθυπουργός. μπορείς να πάρεις μια απόφαση.Είναι πολύ απογοητευτικό» απάντησε ο Τραμπ.

Η υποτίμηση του Στάρμερ από τον Τραμπ έδειξε τα όρια της στρατηγικής κολακείας της Βρετανίας, σύμφωνα με τον Πίτερ Γουέστμακοτ, ο οποίος διετέλεσε Βρετανός πρέσβης στην Ουάσινγκτον από το 2012 έως το 2016. «Ο Στάρμερ έχει περάσει 18 μήνες προσπαθώντας να διαχειριστεί τη σχέση χωρίς να υποκύπτει στο δόλωμα», δήλωσε ο Γουέστμακοτ στο CNN. «Δεν έχει ο ίδιος τεράστιο εγώ. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ηρεμία, λογική και επιχειρήματα που θα προσελκύσουν τον Τραμπ. Αλλά σαφώς δεν λειτουργεί πάντα, και ποτέ δεν ξέρεις τι θα πει την επόμενη μέρα (ο Τραμπ)».

Παρά την ρήξη του με τον Στάρμερ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί αυτή την εβδομάδα ότι σύντομα αναμένει να δεχτεί τον Βασιλιά Κάρολο για κρατική επίσκεψη. Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα,δήλωσε ότι μόλις κατασκευαστεί η «μεγαλοπρεπής αίθουσα χορού» του, θα χρησιμοποιηθεί για τις επισκέψεις ξένων αρχηγών κρατών. «Έχουμε, ως παράδειγμα, τον Βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου - θα έλεγα τον Βασιλιά της Αγγλίας - ο οποίος είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Έρχεται πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ.

Την επόμενη μέρα, σε μια διμερή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Κάρολος θα επισκεφθεί την Ιρλανδία «πολύ σύντομα».

Η απρόβλεπτη στάση του Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με το αν θα συστήσει στον βασιλιά να προχωρήσει στην επίσημη επίσκεψή του. Η Ντάουνινγκ Στριτ σε καμία περίπτωση δεν θέλει να διακινδυνεύσει να υποβάλει τον Κάρολο στις αψυχολόγητες και επίμονες επιθέσεις του Τραμπ κατά της Βρετανίας, ούτε θέλει να διακινδυνεύσει να εξοργίσει τον Τραμπ εγκαταλείποντας το σχέδιο.

Ωστόσο, είπε ο Γουέστμακοτ, «θα μπορούσε να υπάρξει μια στιγμή που η κυβέρνηση θα αποφασίσει ότι ο κίνδυνος να προχωρήσει σε μία τέτοια απόφαση είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο να προσβληθεί ο Ντόναλντ Τραμπ». Αυτός ο τελευταίος κίνδυνος θα μειωνόταν, πρόσθεσε, «εάν οι δύο κυβερνήσεις συμφωνούσαν ότι είναι λογικό να αναβληθεί (η επίσκεψη)».

Ερωτηθείς την Τρίτη εάν η κρατική επίσκεψη του Βρετανού μονάρχη θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να συζητήσει μελλοντικές βασιλικές υποχρεώσεις και τόνισε ότι οι λεπτομέρειες της επίσκεψης «δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί».

Παρόλο που ο Στάρμερ έχει αντιμετωπίσει κριτική τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό για την υπερβολική επιφυλακτικότητά του σχετικά με τη βρετανική υποστήριξη στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν, πολλοί από τους εγχώριους αντιπάλους του έχουν έκτοτε αλλάξει τις θέσεις τους.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του νεοσύστατου κόμματος Reform UK και σύμμαχος του Τραμπ, αρχικά δήλωσε πως «πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε μέρος αυτού, με τους Αμερικανούς, με τους Ισραηλινούς». Αλλά αφού συνειδητοποίησε ότι ο πόλεμος του Τραμπ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής, έκτοτε δήλωσε ότι η Βρετανία δεν πρέπει να εμπλακεί «σε έναν ακόμη ξένο πόλεμο».

Η ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοχ, αρχικά υποστήριξε επίσης την ένταξη στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση αλλά στη συνέχεια και αυτή έχει υποχωρήσει και μάλιστα υπερασπίστηκε τον πρωθυπουργό από τις επιθέσεις του Τραμπ.

«Είμαι η σφοδρότερη επικρίτρια του Κιρ Στάρμερ. Έχει κάνει πολλά πράγματα λάθος», δήλωσε την Τρίτη. «Αλλά πιστεύω επίσης ότι τα λόγια που έβγαιναν από τον Λευκό Οίκο ήταν λάθος. Είναι πολύ παιδαριώδες: αυτός ο πόλεμος λέξεων και αυτές οι διαμάχες. Μπορεί να νομίζουν ότι είναι διασκεδαστικά, αλλά είναι απλώς απρεπές».

Με πληροφορίες του CNN





