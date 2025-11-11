Η καριέρα του Τζορτζ Κλούνεϊ απογειώθηκε από ένα καθοριστικό επεισόδιο της σειράς «ER».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πήρε τον ρόλο του Μπάτμαν λόγω ενός επεισοδίου της τηλεοπτικής σειράς «Στην Εντατική» (ΕR) που πρωταγωνιστούσε, λέει ο παραγωγός της σειράς, Christopher Chulack.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, ο Chulack αποκάλυψε ότι η ερμηνεία του ηθοποιού σε ένα επεισόδιο της επιτυχημένης ιατρικής δραματικής σειράς του 1995 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του ως Μπάτμαν στο «Batman & Robin» του Τζόελ Σουμάχερ.

Μιλώντας στο TV Insider, ανέφερε ότι το 7o επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του ER με τίτλο «Hell and High Water», το οποίο προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 1995, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μετάβαση του Κλούνεϊ στον κινηματογράφο. Το επεισόδιο περιείχε τον χαρακτήρα του Κλούνεϊ, τον Δρ. Νταγκ Ρος, να σώζει ηρωικά ένα μικρό αγόρι που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένο φρεάτιο ομβρίων υδάτων. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είχε καθηλώσει περίπου 45 εκατομμύρια τηλεθεατές, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.

{https://youtu.be/ZSHAHnken9o?si=JJ1LG3TfCVSLrHUe}



«Ήξερα ότι η σειρά ήταν ήδη επιτυχία. Αυτό το επεισόδιο συγκέντρωσε 45 εκατομμύρια τηλεθεατές», ανέφερε ο παραγωγός λέγοντας ότι το επεισόδιο τράβηξε την προσοχή των στελεχών της Warner Bros. «Την επόμενη μέρα, ο Μπομπ Ντέιλι και ο Τέρι Σέμελ, που ήταν πρόεδροι της Warner Bros. Television, κατέβηκαν και χτύπησαν την πόρτα του καμαρινιού του Τζορτζ και του είπαν: "Θα είσαι ο επόμενος Μπάτμαν λόγω του ηρωισμού σε αυτό το επεισόδιο».

«Οπότε σκέφτηκα ότι από εδώ και πέρα θα ανέβει, και όντως ανέβηκε», πρόσθεσε. Για την ιστορία, το εν λόγω επεισόδιο έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα της σειράς, κερδίζοντας έξι υποψηφιότητες για Emmy και εξασφαλίζοντας στον Chulack ένα βραβείο από την Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής.

Μετά την επιτυχία του επεισοδίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ πράγματι επιλέχθηκε για τον ρόλο του Μπρους Γουέιν στην ταινία του Τζόελ Σουμάχερ όπου συμμετείχε μαζί με ένα all-star καστ που περιλάμβανε την Ούμα Θέρμαν, τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, την Αλίσια Σίλβερστοουν και τον Κρις Ο'Ντόνελ. Ωστόσο, η ταινία του 1997 έλαβε ανάμεικτες κριτικές, ενώ μέχρι σήμερα θεωρείται -ίσως- η χειρότερα ταινία του Μπάτμαν.

{https://youtu.be/4RBXypX4qWI?si=afh9PcU29H7ZrAD9}



Μάλιστα, ο Κλούνεϊ συνεχίζει να δηλώνει δημόσια ότι ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα «κακός σε αυτή την ταινία» και ότι «κατέστρεψε έναν ήρωα τέτοιας σειράς». Η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ έχει επιβεβαίωσει ότι ο διάσημος ηθοποιός έχει απαγορεύσει σε εκείνη και τα παιδιά τους να δουν την ταινία, με τον Κλούνεϊ να εξηγεί για αυτό ότι «θέλω η γυναίκα μου να με εκτιμά».





