Η ταινία «In Love» βασίζεται σε ένα από τα 100 βιβλία που πρέπει να διαβάσει κανείς στη ζωή του.

Μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία του Netflix «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ ετοιμάζεται να συνεργαστεί με την πέντε φορές υποψήφια για Όσκαρ Ανέτ Μπένινγκ στο ρομαντικό δράμα «In Love».

Η φιλόδοξη παραγωγή θα είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα της Έιμι Μπλουμ, «In Love: A Memoir of Love and Loss», όπως αναφέρει το Deadline. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο ανακηρύχθηκε το Νο.1 μη μυθοπλαστικό βιβλίο του 2022 από το περιοδικό TIME και συμπεριλήφθηκε στη λίστα του με τα 100 βιβλία που «πρέπει να διαβαστούν».

Η συγγραφέας μέσα από τις σελίδες του κατέγραψε πώς έχασε σταδιακά τον σύζυγό της από τη νόσο Αλτσχάιμερ, πώς οι δυο τους πήραν την απόφαση να ταξιδέψουν στην Ελβετία για να τερματίσει εκείνος τη ζωή του, καθώς και για την πορεία της μετά το θάνατό του.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Πολ Βάιτς, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο μαζί με την Μπλουμ.

«Τα απομνημονεύματα της Έιμι είναι μια σύγχρονη αφήγηση για την αγάπη, το χιούμορ και τα υπαρξιακά διακυβεύματα. Ανυπομονώ να τα αποδώσω με αυτό το καταπληκτικό καστ», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

«Είμαι τόσο τυχερή που συνεργάστηκα με τον Έντι και την Τζούλι, τόσο τυχερή που συνέγραψα με τον Πολ και τόσο ευγνώμων που αυτή η ιστορία αιώνιας αγάπης θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη μέσα από τα χαρισματικά χέρια του Πολ με δύο από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της Αμερικής», δήλωσε η συγγραφέας.

Σημειώνεται ότι η ταινία «Jay Kelly» σε σκηνοθεσία του Νόα Μπάουμπαχ με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ, θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 15 Νοεμβρίου, πριν την προβολή της στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.