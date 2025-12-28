Ο δικηγόρος του γνωστού τράπερ μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή θέλοντας να αποσαφηνίσει κάποια πράγματα.

Από το βράδυ του Σαββάτου κυκλοφορεί η είδηση ότι ο γνωστός τράπερ Ivan Greko συνελήφθη καθώς πιάστηκε να επιβαίνει σε κλεμμένο αυτοκίνητο, παραβιάζοντας τον περιοριστικό όρο του κατ’ οίκον περιορισμού που του είχε επιβάλλει το δικαστήριο στις 16/1 για παλαιότερη υπόθεση, και έχοντας πάνω του μικροποσότητα κάνναβης.

Στην πραγματικότητα όμως, τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο διαφορετικά. Ο δικηγόρος του γνωστού τράπερ, Πέτρος Πανταζής μίλησε το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Weekend Live» θέλοντας να αποσαφηνίσει κάποια πράγματα.

«Διακινείται μια ανυπόστατη φήμη ότι δήθεν παραβιάστηκε ο περιοριστικός όρος με κατ’ οίκος επιτήρηση. Δεν υπάρχει κανένας περιοριστικός όρος που έχει παραβιαστεί. Υπήρχε αντικατάσταση του περιοριστικού όρου που είχε επιβληθεί του κατ’ οίκον περιορισμού με βραχιολάκι, με άλλους περιοριστικούς όρους, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του» ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df9v47il9j9l?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Θέλω να γίνει αυτή η διευκρίνηση προς όλους. Επίσης, δε μιλάμε για κλοπή αυτοκινήτου αλλά για υπεξαίρεση. Υπήρχε μια προηγούμενη οικονομική διαφορά κάποιου τρίτου προσώπου με τον ιδιοκτήτη του οχήματος…Το θέμα του αυτοκινήτου είναι μια εσωτερική υπόθεση δυο άλλων ανθρώπων και δεν αφορά τον δικό μου εντολέα. Ο δικός μου εντολέας πήρε το αυτοκίνητο μια ώρα πριν τη σύλληψή του. Τίποτα παραπάνω. Πήγε για καφέ στο πιο πολυσύχναστο μέρος της Γλυφάδας. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο ακριβώς έξω από το κατάστημα. Έγινε ένας έλεγχος -και πολύ σωστά έγινε – από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ, “χτύπησαν” τις πινακίδες, είδαν ότι απασχολεί η πινακίδα αυτή και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα» εξήγησε ο δικηγόρος του Ivan Greko.