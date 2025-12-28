Η έρευνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στην περιοχή της Καισαριανής, εταιρεία διανομών έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης τα ξημερώματα, με επτά αυτοκίνητα να καίγονται εκ των οποίων τρία ανήκαν στην ίδια εταιρεία διανομών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 π.μ., όταν κάτοικοι άκουσαν τρεις διαδοχικές εκρήξεις και είδαν φλόγες να ξεσπούν σε σταθμευμένα φορτηγά. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα Ι.Χ. κατοίκων και σε ένα κοντινό δέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν περαιτέρω ζημιές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δεν εντόπισαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι στα τρία φορτηγά είχε χυθεί εύφλεκτο υγρό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο εμπρησμού.

Κάτοικος της περιοχής, το όχημα του οποίου υπέστη ζημιές, περιέγραψε πως ξύπνησε από τους συναγερμούς και τον θόρυβο: «Στην αρχή νόμιζα ότι προσπαθούσαν να κλέψουν αυτοκίνητα. Όταν βγήκα έξω, είδα τις φωτιές και αμέσως κάλεσα την Πυροσβεστική, η οποία είχε ήδη ειδοποιηθεί και έφτασε πολύ γρήγορα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-df9t9ld6mvux?integrationId=40599y14juihe6ly}