Eίναι μόλις η τέταρτη φοράπου το είδος αυτό έχει παρατηρηθεί στον Αμβρακικό.

Στον Αμβρακικό Κόλπο παρατηρήθηκε μια μοναδική στιγμή για τη φύση μια σπάνια πράσινη χελώνα έκανε την εμφάνισή της, μαγνητίζοντας τα βλέμματα ντόπιων και επισκεπτών. Το σπάνιο αυτό είδος, καταγράφηκε στις 27 Αυγούστου και προσέφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα, δείχνοντας την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής.

Οι εικόνες που κατέγραψαν οι παρατηρητές από το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ δείχνουν την χελώνα να κολυμπά ήρεμα στα καθαρά νερά του Αμβρακικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων. Το εντυπωσιακό γεγονός αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί η ανάγκη για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των σπάνιων ειδών στην Ελλάδα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες εμφανίσεις, αν και σπάνιες, υπογραμμίζουν την αξία του Αμβρακικού ως καταφύγιο για πολλά απειλούμενα είδη και ενθαρρύνουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Oι εικόνες της σπάνιας πράσινης χελώνας