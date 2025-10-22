Επιτακτική η εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για τη χελώνα καρέτα καρέτα.

Περίπου 6.100 φωλιές χελωνών καρέτα καρέτα καταγράφηκαν φέτος στον Κυπαρισσιακό κόλπο, μια παράκτια ζώνη που σταθερά είναι πρώτη στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο σε αυτό το ζήτημα.

Στον Κυπαρισσιακό κόλπο σημειώθηκε μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του προγράμματος του συλλόγου «ΑΡΧΕΛΩΝ». Οι 6.100 φωλιές που καταγράφηκαν φέτος αποτελούν αύξηση 74% σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών

«Η επιτυχία αυτή, αποτέλεσμα της συστηματικής προστασίας φωλιών και νεοσσών που εφαρμόζει ο ΑΡΧΕΛΩΝ από το 1992, καθιστά επιτακτική την άμεση θεσμική στήριξη της Περιοχής Προστασίας της Φύσης και την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης» για την καρέτα καρέτα, ώστε να θωρακιστεί αυτό το εύθραυστο επίτευγμα, υπογραμμίζει ο σύλλογος σε ανακοίνωση.

Από τις 6.100, οι 5.200 καταγράφηκαν στον πυρήνα των 9,5 χλμ. και 900 βορείως της Νέδας, αναφέρει ο «ΑΡΧΕΛΩΝ». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 90 εθελοντές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας για το ευρωπαϊκό έργο LIFE MareNatura, τοποθετήθηκαν δύο νέοι δορυφορικοί πομποί παρακολούθησης σε ενήλικες χελώνες, ενισχύοντας το δίκτυο δεδομένων για τη μελέτη των περιοχών τροφοληψίας και των μεταναστευτικών διαδρομών τους.

«Να προχωρήσει η άμεση εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης»

Ωστόσο, παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της ωοτοκίας, οι ανθρωπογενείς πιέσεις (παραβιάσεις της νομοθεσίας, υποβάθμιση οικοτόπων) συνεχίζονται τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα. Για αυτό ο «ΑΡΧΕΛΩΝ» καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει η άμεση εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για τη θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα, το οποίο υιοθετήθηκε το 2021. Ακόμα, ζητά να υπάρξει η «αναγκαία και απαραίτητη οικονομική ενίσχυση» προς τον σύλλογο για τη συνέχιση των δράσεων καταγραφής και προστασίας των φωλιών και των νεοσσών.

«Μέχρι σήμερα, όλες οι δράσεις καταγραφής και προστασίας φωλιών και νεοσσών στον Κυπαρισσιακό Κόλπο καλύπτονται αποκλειστικά με ίδιους πόρους του ΑΡΧΕΛΩΝ, ενώ απουσιάζουν παντελώς δράσεις διαχείρισης και επιτήρησης της προστατευόμενης περιοχής από τις αρμόδιες αρχές», επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Επίσης, ο σύλλογος ζητά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης. «Να διασφαλιστεί μία χωρικά ενιαία διαχείριση της σημερινής προστατευόμενης περιοχής εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια επιβίωση των θαλάσσιων χελωνών και τη διατήρηση των προστατευόμενων παράκτιων οικοτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, σε σχέση με το υπό δημιουργία Θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου Πελάγους, που αποτελεί ελπιδοφόρα εξέλιξη», συμπληρώνεται.

«Η ανάκαμψη του πληθυσμού της καρέτα είναι ένα εθνικό επίτευγμα που οφείλεται στη μακροχρόνια δράση προστασίας του ΑΡΧΕΛΩΝ. Ωστόσο, πρόκειται για ένα εύθραυστο αποτέλεσμα που απαιτεί τη συνεχή δράση επί του πεδίου και την αντίστοιχη θεσμική υποστήριξη και χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η καλή οικολογική κατάσταση των βιοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή. Καλούμε την Πολιτεία να εφαρμόσει άμεσα το εθνικό σχέδιο δράσης» δήλωσε η Παναγιώτα Θεοδώρου, συντονίστρια θεσμικών και νομικών θεμάτων του συλλόγου «ΑΡΧΕΛΩΝ».