Λεχαινά: Επιχείρηση διάσωσης για δύο χελώνες καρέτα καρέτα (video)

Μια «ανθρώπινη αλυσίδα» στήθηκε στα Λεχαινά για να επιστρέψουν οι δυο χελώνες καρέτα καρέτα με ασφάλεια στην θάλασσα.

Μια απρόσμενη αποστολή είχαν το πρωί της Δευτέρας οι πυροσβέστες της Λεχαινών, αυτή τη φορά όχι απέναντι στη φωτιά, αλλά στην ίδια τη φύση.

Στην παραλία του Κουνουπελίου, λουόμενος εντόπισε δύο θαλάσσιες χελώνες caretta-caretta παγιδευμένες σε δίχτυα ψαράδων σύμφωνα με το ilialive.gr.

Χωρίς δεύτερη σκέψη ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κάλεσε την Πυροσβεστική για να συνδράμει στη διάσωση. Με την καθοδήγηση ειδικών από τον σύλλογο«ΑΡΧΕΛΩΝ», οι πυροσβέστες, αν και πρωτάρηδες στη φροντίδα θαλάσσιων χελωνών, χειρίστηκαν με προσοχή την κατάσταση.

Λίγη ώρα αργότερα, τα δίχτυα είχαν κοπεί και οι δύο χελώνες βρέθηκαν ξανά στο φυσικό τους στοιχείο. Η στιγμή της απελευθέρωσης προκάλεσε συγκίνηση στους λουόμενους που παρακολούθησαν την επιχείρηση, χειροκροτώντας τα ζώα καθώς χάνονταν στα νερά του Ιονίου.