Την σχετική ανάρτηση για τον Γιώργο Παπαδάκη έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου είχε μιλήσει πριν από λίγους μήνες ο Γιώργος Παπαδάκης. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αναφερθεί για τη σχέση του με τους συνεργάτες του, τη συνήθεια της… πολυλογίας, ενώ έδωσε απαντήσεις στους επικριτές του και αποκάλυψε ποια είναι τα σχέδιά του για την επόμενη ημέρα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο γιος του, Ιάσονας αναφέρθηκε στον πατέρα του, ενώ για πρώτη φορά για εκείνον μίλησε και η σύζυγός του, Τίνα Παπαδέλη.

Τι είπε για τους συνεργάτες του

«Δεν μπορούσα να ξεπεράσω ποτέ την πολυλογία και το είχα εντοπίσει και εγώ. Αν και μοίραζα τους ρόλους. Το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης ήταν δική μου αλλά ήταν και εκείνων. Είχαν την εντύπωση ότι αν μιλήσουν, θα με ενοχλήσει. Στις συσκέψεις μοίραζα μέχρι και ρόλους! Αλλά τι έγινε; Κάτι που με αδίκησε ήταν ότι η πλειοψηφία όσων συνεργαστήκαμε δεν είχαν κάνει ποτέ τηλεόραση και δεν είχαν δημοσιογραφήσει ποτέ. Ήταν η πρώτη τους επαφή με τη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Προκαλώ πολλά από τα παιδιά ότι αν δεν είναι έτσι, να βγουν να το πουν. Πολλές φορές ήμουν υπερβολικός και αδίκησα παιδιά που ήταν δίπλα μου».

Γιώργος Παπαδάκης: Ήμουν ο άνθρωπος των 5 λεπτών, ακόμα και στις «εκρήξεις» μου

Ο έμπειρος δημοσιογράφος μίλησε για την πορεία του στην τηλεόραση, αναγνωρίζοντας τα λάθη που έχει κάνει, αναφερόμενος παράλληλα στις «εκρήξεις» που, όπως παραδέχτηκε, υπήρξαν αναπόφευκτες σε μια τόσο μακρά και απαιτητική επαγγελματική διαδρομή.

«Είναι δυνατόν, να μην έχεις κάνει λάθη όταν είσαι τρεις-τέσσερις ώρες καθημερινά στον αέρα; Όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους που είτε με δική σου υπαιτιότητα, είτε η συγκυρία είτε γιατί μπορεί να φτάνε και εκείνοι κάποια στιγμή; Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν εντάσεις, να μην υπάρχουν άδικες στιγμές. Ναι, βεβαίως. Εγώ ήμουν ο άνθρωπος των πέντε λεπτών. Και αν ρωτήσεις στους συνεργάτες μου, ακόμα και στις εκρήξεις μου, είχαν διάρκεια μόλις πέντε λεπτά. Πρόσεξε όμως, και οι σεισμικές δονήσεις έχουν μικρή διάρκεια, αλλά μπορεί να έχουν μεγάλη ένταση, με πάρα πολύ δυσάρεστες συνέπειες και αποτελέσματα. Γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και προσπάθησα να είμαι προσεκτικός, δεν τα κατάφερα πάντα», είπε.

Γιώργος Παπαδάκης: Η σύζυγός του μίλησε για πρώτη φορά

Στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω μίλησε η Τίνα Παπαδέλη, σύζυγος του Γιώργου Παπαδάκη, και αναφέρθηκε τόσο στη μακρά δημοσιογραφική του πορεία όσο και στην απόφασή του να αποχωρήσει από την πρωινή εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κα Παπαδέλη στάθηκε στον χαρακτήρα και στις αξίες του δημοσιογράφου, τονίζοντας πως «τον Γιώργο τον χαρακτηρίζει ένα τρίπτυχο: Για μένα είναι πολύ σημαντικό και είναι μάθημα ζωής, η αφοσίωση, δηλαδή η αφοσίωσή του στη δουλειά είναι κάτι το τρομακτικό. Κάνει εκπομπή όπως την έκανε την πρώτη μέρα».

Η ίδια επεσήμανε την ηθική ακεραιότητα του συζύγου της, δηλώνοντας: «Το δεύτερο είναι η ακεραιότητά του, κάτι για το οποίο τον θαυμάζω απεριόριστα. Δεν έχει πάρει χρήματα ποτέ, δεν έχει συνδιαλλαγεί ποτέ οικονομικά με οποιονδήποτε». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προσωπικότητά του, σημειώνοντας: «Το άλλο που θαυμάζω στον Γιώργο είναι ο αυθορμητισμός του. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος και πολλοί τον χαρακτήρισαν λαϊκιστή, κάτι που θεώρησα ότι ήταν άδικο. Ο Γιώργος εξέφραζε τον μέσο Έλληνα».

Η απόφασή του να αποχωρήσει από την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα δεν ήταν αιφνιδιαστική. Όπως αποκάλυψε η Τίνα Παπαδέλη, «ήταν συνειδητοποιημένη η απόφασή του. Αυτή την απόφαση την είχε πάρει αρκετό καιρό πριν. Το Καλημέρα Ελλάδα είναι το τέταρτο παιδί του. Μέσα του είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Είχε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι αυτός ο κύκλος κλείνει».

Όσο για τη ζωή μετά την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία, η ίδια ονειρεύεται στιγμές ξεγνοιασιάς και νέες εμπειρίες δίπλα στον σύζυγό της: «Το μέλλον μας από εδώ και πέρα το σκέφτομαι ονειρικά. Ένα πράγμα που μας έλειψε πολύ είναι ένα ταξίδι που να μη γίνει ή Χριστούγεννα, ή Πάσχα αν προλαβαίναμε, και μόνο καλοκαίρι. Σε κάποιες χώρες δεν πας το καλοκαίρι. Αυτό θα ήθελα να κάνουμε πάρα πολύ από εδώ και πέρα».

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Γιώργος το έκανε όσο το δυνατόν ανώδυνα. Τα πρώτα χρόνια ξυπνούσα κι εγώ μαζί του. Αργότερα ξυπνούσα πιο αργά. Τα παιδιά γνώριζαν ότι όταν ξυπνούσαν ο Γιώργος δεν θα ήταν σπίτι. Ασθένεια δεν έχει γίνει ποτέ για τον Γιώργο γιατί θα πρέπει να είναι του “θανατά” για να μπορέσει να μην πάει στην εκπομπή. Πιο πολύ ανησυχούσα ότι πηγαίνει με το μηχανάκι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-da3i2sj34qp5?integrationId=40599v1wlakx6ykh}