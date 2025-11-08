Το σημείο όπου εντοπίστηκε το γκαζάκι, βρίσκεται σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από παιδικό σταθμό.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (8/11) στην Παλλήνη, όταν γείτονες- όπως αναφέρει η ΕΡΤ- ενημέρωσαν την Αστυνομία για γκαζάκι μπροστά στην είσοδο του ενημερωτικού site ellada24.gr, που διατηρούν οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της «Ομάδας Αλήθειας».

Το σημείο όπου εντοπίστηκε το γκαζάκι, βρίσκεται σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από παιδικό σταθμό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε περισυλλογή στοιχείων και λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας» και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της. Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

{https://www.facebook.com/pavlmarinakis/posts/pfbid0LLbT5qF9LNBLdFf96fAeqSVQsLYywEujkuMWn7DkpjqZHaoEtqu1TCYNiH2txsKxl}

«Η τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού στην ιστοσελίδα @ellada24 είναι μια ακόμη εκδήλωση του τυφλού φανατισμού που δηλητηριάζει τη δημόσια ζωή. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να φιμώσουν απόψεις ή να τρομοκρατήσουν δημοσιογράφους με τέτοιες ενέργειες, κάνουν λάθος. Να είναι βέβαιοι ότι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται» έγραψε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

{https://x.com/mvlazaridis/status/1987137425726935088}