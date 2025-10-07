Οι λόγοι για τους οποίους ο Δήμος Μεγίστης αποφάσισε τα σχολεία να μείνουν κλειστά στο νησί.

Την απόφαση να μεινούν κλειστά τα σχολεία σήμερα στο Καστελόριζο για καθαρά προληπτικούς λόγους πήρε ο δήμαρχος Μεγίστης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν το νησί τις επόμενες ώρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου το μέτρο λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις λόγω της αναμενόμενης ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεγίστης για κλειστά σχολεία

«Ο Δήμος Μεγίστης ενημερώνει ότι, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή μας, όλες οι σχολικές μονάδες του νησιού θα παραμείνουν κλειστές για λόγους ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Παρακαλούνται επίσης οι δημότες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να αποφεύγουν τις άσκοπες εξόδους και να οδηγούν με προσοχή, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των ισχυρών βροχοπτώσεων. Ο Δήμος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση, εφόσον χρειαστεί.»