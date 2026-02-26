Ρίγη συγκίνησης από την μαζική συμμετοχή των φοιτητικών και μαθητικών συλλόγων στο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών.

Φοιτητές και μαθητές, διαδήλωσαν σήμερα, Πέμπτη, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη και απαιτώντας ασφαλή μέσα μεταφοράς. Μετά την συγκέντρωση στα Προπύλαια, ακολούθησε πορεία προς την Βουλή όπου οι νέοι έγραψαν ξανά με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Τα θύματα των Τεμπών «ενώθηκαν» με τις νεκρές εργάτριες της «Βιολάντα»: Οι φοιτητές πέταξαν κόκκινη μπογιά έξω από υπουργείο Εργασίας και έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 έξω από τη Βουλή.