«Ελλάδα και Κύπρος είναι μαζί», διεμήνυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δ. Καιρίδης.

Υπό το βάρος των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των αποδήμων με την αντιπολίτευση να ζητά άμεση και πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τη στάση και τις πρωτοβουλίες της χώρας.

Ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών σχετικά με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο. «Κατανοούμε την ανάγκη υποστήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και ικανοποίησης του αιτήματος για βοήθεια του Κυπριακού Ελληνισμού», τόνισε παράλληλα.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Γιαννούλης ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, αφήνοντας αιχμές για τη μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης και εκφράζοντας επιφυλάξεις για τις στρατηγικές επιλογές της χώρας. «Υπάρχουν δείγματα γραφής μιας κυβέρνησης που πολλές φορές εμφανίστηκε ως δεδομένος σύμμαχος και ως υποστηρικτής πρακτικών και στρατηγικών που δεν ωφελούν μακροπρόθεσμα τη χώρα μας», σημείωσε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, πρότεινε να πραγματοποιηθεί ανοικτή συζήτηση στην Ολομέλεια, παρουσία του ελληνικού λαού, και όχι κλειστή σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, ενώ ζήτησε και την αναβολή του νομοσχεδίου. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζοντας την αποστολή ως νατοϊκή. «Είναι αναίσχυντη η συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο. Και είναι ψέμα ότι πάνε να βοηθήσουν την Κύπρο. Είναι νατοϊκή αποστολή», ανέφερε.

Η Σία Αναγνωστοπούλου από την Νέα Αριστερά, υποστήριξε πως «η χώρα μας μπλέκεται σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο. Και με την αποστολή των φρεγατών και των F16 στην Κύπρο στο όνομα της σωτηρίας των Κυπρίων. H συζήτηση δεν πρέπει να γίνει μόνο σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αλλά σε επίπεδο Βουλής. Δεν μπορούν τα φέρετρα του κυρίου Δένδια και αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης για στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ να περνάνε έτσι».

Ανάλογα αιτήματα για σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών διατύπωσαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, ενώ ο από την Πλεύση Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας ζήτησε προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Απαντώντας, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος δήλωσε ότι του προκαλούν εντύπωση οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται σχετικά με την ανταπόκριση της Ελλάδας στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της άμυνάς της. «Με ξενίζει ότι ακούω επιφυλάξεις για την ικανοποίηση του αιτήματος της Κύπρου να συμβάλει η Ελλάδα στην άμυνά της», σχολίασε, ενώ διαβεβαίωσε ότι κάθε πολιτικός αρχηγός που ζητά ενημέρωση θα την έχει, επισημαίνοντας ότι προβλέπεται και η διαδικασία προ ημερησίας συζήτησης.

Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος συμμετέχουν στον πόλεμο ούτε επιδιώκουν εμπλοκή, διευκρινίζοντας πως η στάση τους είναι αμυντική. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό του Κυπριακού Ελληνισμού με κάθε διαθέσιμο μέσο, και πως αυτό συνιστά μήνυμα «προς όλες τις κατευθύνσεις, και προς Ανατολάς και προς Δύση και προς Βορρά της Κύπρου, ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι μαζί».