Σύμφωνα με την S&P, η επιτυχής στροφή της ΔΕΗ προς τις ΑΠΕ και η πλήρης έξοδος από τον λιγνίτη έως το τέλος του 2026 μειώνουν ουσιαστικά το επιχειρηματικό ρίσκο.

Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ΔΕΗ σε «θετικές» από «σταθερές» προχώρησε η S&P Global Ratings, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση του ομίλου στο «BB-». Η απόφαση του διεθνούς οίκου αποτυπώνει, όπως σημειώνεται, τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την ανάλυση της S&P, η επιτυχής στροφή της ΔΕΗ προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η πλήρης έξοδος από τον λιγνίτη έως το τέλος του 2026 μειώνουν ουσιαστικά το επιχειρηματικό ρίσκο, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών. Ο οίκος λαμβάνει υπόψη το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο 2026-2028, βάσει του οποίου η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών, αναμένεται να αυξηθεί στα 12,7 GW έως το 2028, από 6,4 GW το 2025.

Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει δαπάνες ύψους 3 έως 3,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, με παράλληλη ανάπτυξη 1,8 GW ευέλικτης παραγωγής ώστε να περιορίζεται η μεταβλητότητα των ΑΠΕ, καθώς και μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 85% σε σύγκριση με το 2019. Η S&P εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA της ΔΕΗ θα ανέλθουν στα 2,9 δισ. ευρώ το 2028, από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025, με ισχυρή συμβολή τόσο από τον τομέα των ΑΠΕ όσο και από τις δραστηριότητες των δικτύων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα, καθώς τα EBITDA των δικτύων αναμένεται να προσεγγίσουν τα 950 εκατ. ευρώ έως το 2028. Παρά την αύξηση του δανεισμού λόγω των αυξημένων επενδύσεων και της διανομής μερισμάτων, ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι ο δείκτης FFO προς χρέος θα διατηρηθεί σταθερά άνω του 15%, προσφέροντας επαρκές πιστωτικό «μαξιλάρι». Η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της S&P ότι η ΔΕΗ θα συνεχίσει να υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική της ενεργειακής μετάβασης.