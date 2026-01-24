Οι εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το βόρειο γείτονά της έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από τον Καναδά, αν η βορειοαμερικανική αυτή χώρα συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

«Αν ο Κυβερνήτης Κάρνεϊ πιστεύει ότι θα κάνει τον Καναδά «Λιμάνι Αποθήκη» για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Η Κίνα θα φάει ζωντανό τον Καναδά, θα τον καταβροχθίσει εντελώς, περιλαμβανομένης της καταστροφής των επιχειρήσεών τους, του κοινωνικού ιστού τους και του γενικού τρόπου ζωής τους. Αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα πληγεί αμέσως με επιβολή Δασμού 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που έρχονται στις ΗΠΑ».

Στη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Κίνα, ο Κάρνεϊ αποκάλεσε την ασιατική υπερδύναμη «αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο» και στο Νταβός ενθάρρυνε τους ευρωπαίους ηγέτες να επιδιώξουν επενδύσεις από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Aξίζει να σημειωθεί ότι λίγες μέρες νωρίτερα, ο Τραμπ απέσυρε την απειλή του να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να διευκολύνει την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, του ημιαυτόνομου δανικού αρκτικού νησιού, στο οποίο ο πρόεδρος έχει εμμονή. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε φτάσει στο «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία.

Σε συνέντευξη στην New York Post που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, ο Τραμπ καυχήθηκε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν κυριαρχία και θα αναλάβουν την ιδιοκτησία γης στη Γροιλανδία όπου βρίσκονται αμερικανικές βάσεις.

«Θα έχουμε ό,τι θέλουμε», φέρεται να είπε ο Τραμπ στην Post. «Έχουμε μερικές ενδιαφέρουσες συνομιλίες σε εξέλιξη».

Εν τω μεταξύ, στην ίδια συνέντευξη στην Post που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, ο Τραμπ είπε ότι τα αμερικανικά διυλιστήρια θα επεξεργάζονται το πετρέλαιο που η κυβέρνησή του είχε πάρει από κατασχεμένα βυτιοφόρα της Βενεζουέλας.

«Ας το θέσουμε έτσι - δεν έχουν καθόλου πετρέλαιο», είπε ο Τραμπ στην Post. «Εμείς παίρνουμε το πετρέλαιο». Το πετρέλαιο διυλίζεται σε «διάφορα μέρη», συμπεριλαμβανομένου του Χιούστον, είπε.

Ο αμερικανικός στρατός έχει κατασχέσει επτά βυτιοφόρα που συνδέονται με τη Βενεζουέλα από την έναρξη της μηνιαίας εκστρατείας του Τραμπ για τον έλεγχο των ροών πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του είχε αφαιρέσει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και πουλούσε μέρος αυτού στην ελεύθερη αγορά.

Τα αναχαιτισμένα πλοία είτε βρίσκονταν υπό κυρώσεις των ΗΠΑ είτε λέγεται ότι ήταν μέρος ενός «σκιώδους στόλου» πλοίων που κρύβουν την προέλευσή τους για να μεταφέρουν πετρέλαιο από μεγάλους παραγωγούς που έχουν υποστεί κυρώσεις - Ιράν, Ρωσία ή Βενεζουέλα.

Η εξωτερική πολιτική του Τραμπ στη Λατινική Αμερική επικεντρώθηκε στη Βενεζουέλα, αρχικά με στόχο να εκδιώξει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από την εξουσία. Αφού απέτυχε να επιτύχει αυτόν τον στόχο μέσω της διπλωματίας, ο Τραμπ διέταξε τις αμερικανικές δυνάμεις να πετάξουν στη χώρα για να συλλάβουν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του σε μια νυχτερινή επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου, μεταφέροντάς τους στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά και κρατώντας τους εκεί.