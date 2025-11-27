Σήμερα η μεγάλη και τελευταία πληρωμή για το επίδομα 250 ευρώ αλλά και για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. Αύριο, πληρώνεται η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους.

Μπαράζ πληρωμών σήμερα και αύριο για τους δικαιούχους επιδομάτων αλλά και όσους είναι να λάβουν επιστροφή ενοικίου. Χτες, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου ενώ σήμερα και αύριο πραγματοποιούνται τρεις μεγάλες πληρωμές.

Συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ καθώς επίσης και το επίδομα 250 ευρώ σε 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες, μέσω του ΟΠΕΚΑ, ενώ οι μεγάλες πληρωμές ολοπληρώνονται αύριο με την επιστροφή ενοικίου.

Προχτές πληρώθηκε η πρώτη δόση για το επίδομα 250 ευρώ, που αφορούσε πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχους. Τα ηλιακά όρια, τα εισοδηματικά όρια αλλά και τα περιουσιακά κριτήρια φαίνεται πως «έκοψαν» δικαιούχους από τη χτεσινή πληρωμή.

Παράλληλα, σήμερα αναμένονται να πληρωθούν και τα επίδοματα ΟΠΕΚΑ. Και το επίδομα 250 ευρώ και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πληρωθούν το απόγευμα, μετά τις 4-5 το απόγευμα.

Τα επιδόματα που πληρώνονται σήμερα

