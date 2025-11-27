Μπαράζ πληρωμών σήμερα και αύριο για τους δικαιούχους επιδομάτων αλλά και όσους είναι να λάβουν επιστροφή ενοικίου. Χτες, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου ενώ σήμερα και αύριο πραγματοποιούνται τρεις μεγάλες πληρωμές.
Συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ καθώς επίσης και το επίδομα 250 ευρώ σε 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες, μέσω του ΟΠΕΚΑ, ενώ οι μεγάλες πληρωμές ολοπληρώνονται αύριο με την επιστροφή ενοικίου.
Προχτές πληρώθηκε η πρώτη δόση για το επίδομα 250 ευρώ, που αφορούσε πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχους. Τα ηλιακά όρια, τα εισοδηματικά όρια αλλά και τα περιουσιακά κριτήρια φαίνεται πως «έκοψαν» δικαιούχους από τη χτεσινή πληρωμή.
Παράλληλα, σήμερα αναμένονται να πληρωθούν και τα επίδοματα ΟΠΕΚΑ. Και το επίδομα 250 ευρώ και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πληρωθούν το απόγευμα, μετά τις 4-5 το απόγευμα.
Τα επιδόματα που πληρώνονται σήμερα
- Επίδομα Παιδιού: 533.519δικαιούχοι -99.927.949ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ
- Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ