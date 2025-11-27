Αύριο αναμένεται να πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Αύριο η μεγάλη πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου με τους δικαιούχους θα «τσεκάρουν» τα τελευταία «πρέπει» για να λάβουν τα χρήματα.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76% ενώ θα αποκλειστούν από την επιδότηση για τρία χρόνια.

Τα βήματα για τη δήλωση IBAN

Για να διορθώσουν την εκκρεμότητα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

Να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην πλατφόρμα myAADE.

Να επιλέξουν «Μητρώο & Επικοινωνία» και έπειτα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».

Να προσθέσουν τον λογαριασμό τους, βεβαιώνοντας ότι είναι ενεργός και στο όνομά τους.

Όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση, μπορούν να υποβάλουν αίτημα ελέγχου στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ορίσει πλαφόν στην επιστροφή ενοικίου. Πιο συγκεκριμένα, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και να εμφανιστεί στο ΑΤΜ, είναι τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ωστόσο, το ποσό αυτό μπορεί να ανέβει στα 1.600 ευρώ στην περίπτωση που η οικογένεια νοικιάζει και φοιτητική εστία.

Η επιστροφή ενοικίου καλύπτει ενοικιαστές, που πλήρωσαν ενοίκιο το 2024 είτε για κύρια ή για φοιτητική κατοικία. Προσοχή! Τα χρήματα μπαίνουν αυτόματα. Δεν απαιτείται αίτηση και βασική προϋπόθεση είναι να καλύπτονται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Έως 20.000 ευρώ εισόδημα, όταν πρόκειται για άγαμο

Έως 28.000 ευρώ (ζευγάρι με 1 παιδί)

Μέχρι 32.000 ευρώ (ζευγάρι με 2 παιδιά)

4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο.

Για την ακίνητη περιουσία, τα περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ως ακολούθως: