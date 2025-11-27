Σε επιφυλακή παραμένουν οι Αρχές για την κακοκαιρία Adel, την ώρα που Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία πλήττονται ήδη δυσανάλογα.

Ήδη ενεργοποιήθηκε το 112, καθώς σε αρκετές περιοχές έχουν ήδη σημειωθεί πλημμύρες. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως αναγκαίες, αλλά και να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Μιλώντας στο Mega o αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Αλέξανδρος Δήμου, αναφέρθηκε στην κατάσταση στο νησί, κάνοντας λόγο για έντονα φαινόμενα που άφησαν σημαντικές ποσότητες νερού.

«Στο χωριό Ποταμός, προάστιο του δήμου Κέρκυρας, ο ποταμός δυσκολεύτηκε να απορροφήσει το νερό, δημιουργώντας μία δύσκολη κατάσταση. Τα οχήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επενέβησαν για να ανοίξουν πιθανές φραγμένες διόδους στη γέφυρα, αλλά ο όγκος του νερού ήταν μεγάλος.

Ευτυχώς, δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, που είναι και το σημαντικότερο. Οι περιουσίες υπέστησαν πλημμυρικά φαινόμενα και με το φως της ημέρας θα γίνει αποτίμηση των ζημιών», τόνισε ο κ. Δήμου.

Σημειώνεται πως τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά στην κεντρική και νότια Κέρκυρα, ενώ θα λειτουργήσουν μόνο αυτά του δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

