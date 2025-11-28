Μία βδομάδα προθεσμία έχουν οι πολίτες προκειμένου να κάνουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης.

Απομένουν μόλις 10 ημέρες για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, με σχεδόν επτά στους δέκα δικαιούχους να έχουν ήδη υποβάλει αίτηση.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ, ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια, γεωγραφική ζώνη και είδος καυσίμου.

Ο συνολικός αριθμός δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται σε περίπου 1,2 εκατομμύριο νοικοκυριά, με την πρώτη δόση του επιδόματος να καταβάλλεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Προκαταβολή επιδόματος και υπόλοιπες δόσεις

Για αιτούντες που έλαβαν επίδομα θέρμανσης την περίοδο 2024-2025, η προκαταβολή ανέρχεται σε 60% του συνολικού ποσού που τους είχε καταβληθεί.



Για νέους δικαιούχους, η προκαταβολή είναι 50%, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται έως τις 29 Μαΐου 2026 και διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες της περιόδου 1 Οκτωβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026.

Το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου.

Σωστή υποβολή στοιχείων και παραστατικά

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα στοιχεία που καταχωρούν για τις αγορές καυσίμων.

Ιδιαίτερα: