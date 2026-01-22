Η ανυπόστατη φήμη ότι η βαρύτητα θα «εξαφανιστεί» για 7 δευτερόλεπτα.

Η Γη «θα χάσει τη βαρύτητα» για επτά δευτερόλεπτα, «εκατομμύρια» άνθρωποι θα πεθάνουν, η NASA το ξέρει και προετοιμάζεται για αυτό… Δεν είναι «τρέιλερ» ταινίας επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια «τρελή» θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί στα social media τις τελευταίες εβδομάδες.

Όχι, η Γη δεν πρόκειται να χάσει τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου 2026, όπως πολλοί αναπαράγουν σε αναρτήσεις τους. Αυτό που θα συμβεί εκείνη την ημέρα είναι ολική ηλιακή έκλειψη.

Φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση στο Instagram που έγινε στις 31 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με αυτή, η NASA γνωρίζει τα περί απώλειας βαρύτητας στις 12 Αυγούστου και προετοιμάζεται για αυτό. Η ανάρτηση υποστήριζε ότι τον Νοέμβριο του 2024 «διέρρευσε» στο διαδίκτυο ένα μυστικό έγγραφο της Διαστημικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, με τίτλο «Project Anchor» (Πρότζεκτ Άγκυρα), που προετοιμάζεται για αυτό.

Η ίδια θεωρία συνωμοσίας υποστηρίζει ότι η NASA έχει προβλέψει πως υπάρχει πιθανότητα 94,7% δύο βαρυτικά κύματα από μαύρες τρύπες θα διασταυρωθούν, διακόπτοντας για λίγο τη βαρύτητα της Γης. Το αποτέλεσμα θα είναι «40 εκατομμύρια θάνατοι από πτώσεις», καταστροφή υποδομών, οικονομική κατάρρευση που θα διαρκέσει 10 χρόνια και «μαζικός πανικός».

Βέβαια, όλα αυτά δεν ισχύουν. Οι ιστοσελίδες Gizmodo και Snopes δεν βρήκαν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει πως υπάρχει το «Project Anchor» ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της NASA που προβλέπει απώλεια της βαρύτητας για επτά δευτερόλεπτα.

Όταν ρωτήθηκε από το Snopes, εκπρόσωπος της NASA τόνισε ότι αυτό δεν ισχύει και εξήγησε τι θα έπρεπε να συμβεί προκειμένου να χάσει η Γη τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα.

«Η βαρύτητα της Γης, ή η συνολική βαρυτική δύναμη, καθορίζεται από τη μάζα της. Ο μόνος τρόπος να χάσει η Γη τη βαρύτητά της θα ήταν να χάσει μάζα το γήινο σύστημα- η συνδυαστική μάζα του πυρήνα, του μανδύα, του φλοιού, των ωκεανών, των χερσαίων υδάτων και της ατμόσφαιρας. Μία ολική ηλιακή έκλειψη δεν έχει ασυνήθιστο αντίκτυπο στη βαρύτητα της Γης. Η βαρυτική έλξη του Ήλιου και της Σελήνης στη Γη, η οποία δεν επηρεάζει τη συνολική βαρύτητα της Γης, αλλά επηρεάζει τις παλιρροϊκές δυνάμεις, είναι καλά κατανοητή και προβλέψιμη δεκαετίες νωρίτερα», τόνισε ο εκπρόσωπος της NASA.