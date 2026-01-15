Τέσσερις αστροναύτες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έναν μήνα νωρίτερα, προσθαλασσώθηκαν πριν λίγη ώρα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας.

Τέσσερα μέλη του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) επέστρεψαν πρόωρα στη Γη, καθώς ένα ιατρικό περιστατικό οδήγησε στη συντόμευση της αποστολής τους κατά έναν μήνα - στην πρώτη ιατρική εκκένωση στην ιστορία της NASA.

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Μάικ Φίνκε και Ζίνα Κάρντμαν, ο Ρώσος Όλεγκ Πλατόνοφ και ο Ιάπωνας Κίμιγια Γιούι αποσυνδέθηκαν από τον ISS στις 00:20 της Τετάρτης προς Πέμπτη (14/1 προς 15/1), έπειτα από πέντε μήνες παραμονής στο διάστημα.

«Η χρονική στιγμή της αναχώρησής μας ήταν απροσδόκητη», δήλωσε η Κάρντμαν πριν από την επιστροφή τους, «αλλά αυτό που δεν ήταν έκπληξη ήταν το πόσο καλά συνεργάστηκε το πλήρωμα ως οικογένεια, φροντίζοντας ο ένας τον άλλον».

Η NASA δεν αποκάλυψε ποιο μέλος του πληρώματος αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας ούτε λεπτομέρειες για τη φύση του, διευκρίνισε ωστόσο ότι η κατάσταση δεν συνιστά έκτακτη ανάγκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Ρομπ Ναβίας, τόνισε ότι το άτομο που επηρεάστηκε «ήταν και παραμένει σε σταθερή κατάσταση».

Η κάψουλα Dragon της SpaceX που μετέφερε τους τέσσερις αστροναύτες προσθαλασσώθηκε ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας περίπου στις 10:40 το πρωί της Πέμπτης (15/1).

Παρά το γεγονός ότι υπολογιστικά μοντέλα προέβλεπαν την ανάγκη ιατρικής εκκένωσης από τον ISS περίπου κάθε τρία χρόνια, η NASA δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ αντίστοιχη επιχείρηση στα 65 χρόνια επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων.

Αντίθετα, η Σοβιετική Ένωση είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο περιστατικό το 1985, όταν ο κοσμοναύτης Βλαντίμιρ Βασιούτιν αρρώστησε σοβαρά στον σταθμό Salyut 7.

Το πλήρωμα Crew-11 είχε φτάσει στον ISS στις αρχές Αυγούστου και επρόκειτο να παραμείνει έως τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν θα αντικαθίστατο από το επόμενο πλήρωμα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής ιατρικό αξιωματούχο της NASA, Τζέιμς Πολκ, ένας «παρατεταμένος κίνδυνος» και η αβεβαιότητα ως προς τη διάγνωση οδήγησαν στην απόφαση για πρόωρη επιστροφή.

Στον σταθμό παραμένουν ο Αμερικανός Κρις Ουίλιαμς και οι Ρώσοι Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ και Σεργκέι Μικάεφ, οι οποίοι έφτασαν τον Νοέμβριο με το ρωσικό σκάφος Soyuz.

Παρακολούθηστε την προσθαλάσσωση όπως μεταδόθηκε ζωντανά από τη NASA

{https://www.youtube.com/watch?v=bzKyD83me48}