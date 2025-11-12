Τέλος χρόνου το μεσημέρι της Τετάρτης για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων φοιτητών, οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Λήγει σήμερα στις 14:00 το μεσημέρι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Β΄ φάση μετεγγραφών φοιτητών 2025. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας https://transfer.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που έχουν λάβει από τη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Η Β΄ φάση αφορά τους Φοιτητές που εισήχθησαν μέσω των επαναληπτικών Πανελληνίων Σεπτεμβρίου 2025, Φοιτητές κυπριακής καταγωγής, Φοιτητές της κατηγορίας παθήσεων (5%) που δεν υπέβαλαν αίτηση στην Α΄ φάση καθώς και τα αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων όσων φοιτούν σε Σχολές της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις 14:00 της Τετάρτης η πλατφόρμα θα κλείσει και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ή τροποποίηση αίτησης.