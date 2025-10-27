Στα «prop bets» θα επικεντρωθεί η έρευνα του ΝΒΑ.

To NBA ανακοίνωσε ότι ξεκινά εκτεταμένη αναθεώρηση ζητημάτων που σχετίζονται με τον στοιχηματισμό, με στόχο την προστασία της ακεραιότητας του πρωταθλήματος και των συνδεδεμένων του λιγκών. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ομοσπονδιακή κατηγορία εις βάρος του παίκτη των Miami Heat, Τέρι Ροζιέρ, και πέντε ακόμη ατόμων, οι οποίοι φέρονται να διέρρευσαν εμπιστευτικές πληροφορίες σε παίκτες στοιχημάτων.

Σύμφωνα με υπόμνημα που εστάλη στις 30 ομάδες του ΝΒΑ η Λίγκα θα επικεντρώσει την έρευνά της στα «prop bets», δηλαδή στα ειδικά στοιχήματα που αφορούν στην απόδοση μεμονωμένων παικτών, στη διαφάνεια της δημοσιοποίησης τραυματισμών και στην αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτων προτύπων στοιχηματισμού.

Το υπόμνημα, που υπογράφεται από τον Γενικό Νομικό Σύμβουλο του NBA Ρικ Μπιουκάναν και τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Διακυβέρνησης και Πολιτικής Νταν Σπιλέιν, απευθύνεται στους ιδιοκτήτες, προέδρους, γενικούς διευθυντές και νομικούς συμβούλους των ομάδων.

Η εισαγγελία του Μπρούκλιν κατηγορεί τον Ροζιέρ και άλλους πέντε για συνωμοσία με σκοπό την απάτη μέσω διαδικτύου και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αξιοποίησαν απόρρητες πληροφορίες που προέρχονταν από παίκτες ή προπονητές του ΝΒΑ, για να ποντάρουν σε εταιρείες όπως οι FanDuel και DraftKings - επίσημους συνεργάτες του πρωταθλήματος.

Στην υπόθεση αναφέρεται ότι τον Μάρτιο του 2023, ο Ροζιέρ ενημέρωσε έναν φίλο του πως θα αποχωρούσε νωρίς από έναν αγώνα λόγω τραυματισμού. Ο φίλος του, μαζί με δύο ακόμη άνδρες, φέρονται να πόνταραν πάνω από 200.000 δολάρια σε στοιχήματα που προέβλεπαν μειωμένη απόδοσή του.

Ο Ροζιέρ αποχώρησε από το παιχνίδι έπειτα από μόλις εννέα λεπτά, και οι παίκτες του στοιχήματος φέρονται να αποκόμισαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Ο δικηγόρος του, Τζιμ Τράστι, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «ο Τέρι δεν είναι τζογαδόρος και ανυπομονεί να αποδείξει την αθωότητά του».

Στο ίδιο κατηγορητήριο γίνεται έμμεση αναφορά και στον προπονητή των Portland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς, ο οποίος περιγράφεται ως «Συνεργός 8». Αν και δεν κατηγορείται για την υπόθεση του Ροζιέρ, αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου τζόγου που συνδέεται με τη μαφία. Ο δικηγόρος του, Κρις Χέιγουντ, δήλωσε ότι ο Μπίλαπς «ποτέ δεν θα θυσίαζε την εμπιστοσύνη της ομάδας και του αθλήματος στο οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή του».

Και οι δύο, Ροζιέρ και Μπίλαπς, τέθηκαν σε διοικητική άδεια μετά τις συλλήψεις τους.

Η Λίγκα, στο υπόμνημά της, αναγνώρισε ότι «οι ασυνήθιστες ροές στοιχημάτων στον Ροζιέρ εντοπίστηκαν σε πραγματικό χρόνο επειδή έγιναν νόμιμα», αλλά πρόσθεσε ότι «υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ρυθμιστική δράση». Παράλληλα, το NBA δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τους κανόνες δημοσιοποίησης τραυματισμών, την εκπαίδευση του προσωπικού και τα μέτρα προστασίας των παικτών απέναντι σε παρενοχλήσεις από στοιχηματίες.

Η έρευνα έρχεται λίγους μήνες μετά το σκάνδαλο του Τζοντέι Πόρτερ των Toronto Raptors, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του σε παρόμοια υπόθεση. Τότε, η Λίγκα είχε ζητήσει από τους συνεργάτες της στον στοιχηματισμό να αποσύρουν τα prop bets για παίκτες με βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, θεωρώντας τους πιο ευάλωτους σε πιέσεις.