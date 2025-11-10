Ήδη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα 149 διαιτητές στην Τουρκία.

Τεράστιο σκάνδαλο με παράνομο στοιχηματισμό έχει ξεσπάσει στο τουρκικό ποδόσφαιρο, που έχει οδηγήσει σε συλλήψεις, ενώ περισσότεροι από 1.000 ποδοσφαιριστές τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και πάνε στο πειθαρχικό.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα, Δευτέρα, οχτώ άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Εγιούπσπορ, Μουράτ Οζκάγια, στο πλαίσιο της έρευνας. Στους συλληφθέντες είναι και έξι διαιτητές, ενώ άλλοι 11 που κρατούνταν από την Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Ήδη, πριν από λίγες ημέρες, είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα 149 διαιτητές, που διαπιστώθηκε ότι στοιχημάτιζαν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Παράλληλα, η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ότι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 1.024 παίκτες- από όλες τις κατηγορίες- οι οποίοι παραπέμπονται στο πειθαρχικό συμβούλιο. Ανάμεσά τους είναι 27 ποδοσφαιριστές ομάδων της Super Lig, μεταξύ των οποίων η Γαλατασαράι και η Μπεσίκτας.

Λόγω της υπόθεσης, σταματούν για δύο εβδομάδες οι αναμετρήσεις της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας, ενώ το μεσημέρι της Τρίτης θα συνεδριάσει εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Πρόκειται για «ηθική κρίση» στο τουρκικό ποδόσφαιρο, δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Ιμπραχίμ Χατσιοσμάνογλου.

Η έρευνα για τους διαιτητές αποκάλυψε ότι οι 371 από 571 εν ενεργεία στις επαγγελματικές λίγες της Τουρκίας είχαν στοιχηματικούς λογαριασμούς. Από αυτούς, οι 152 έπαιζαν στοίχημα. Μάλιστα, ο ένας διαιτητής είχε παίξει 18.227 στοιχήματα και 42 συνάδελφοί του περισσότερα από 1.000 ο καθένας. Άλλοι διαπιστώθηκε ότι είχαν στοιχηματίσει σε ματς μόνο μία φορά.

Πηγή: Reuters