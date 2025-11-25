Τα συνολικά πονταρίσματα την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 12,025 δισ. ευρώ.

Η αγορά τυχερών παιχνιδιών κινήθηκε με ήπια ανοδική πορεία στο 9μηνο, με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στην ενισχυμένη δραστηριότητα των διαδικτυακών παρόχων και στις σταθερές επιδόσεις των προϊόντων του ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), τα συνολικά πονταρίσματα την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 12,025 δισ. ευρώ, έναντι 11,37 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο 5,8%.

Τα συνολικά έσοδα προ εισφορών (GGR) έφθασαν τα 2,22 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,3% σε σχέση με τα 2,05 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Από αυτά, 1,09 δισ. ευρώ προήλθαν από τον ΟΠΑΠ, έναντι 1,043 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2024. Ισχυρή ήταν και η επίδοση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα και τα online καζίνο, με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών να διαμορφώνονται σε 849,79 εκατ. ευρώ από 746,57 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 13,8%.

Η διψήφια αυτή άνοδος επιβεβαιώνει ότι το διαδικτυακό παιχνίδι συνεχίζει να προσελκύει όλο και περισσότερο τους παίκτες. Στα επίγεια καζίνο, το GGR ανήλθε σε 198,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,5% σε σχέση με τα 185,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ανάκαμψη του δικτύου. Το GGR, ως ο πλέον ενδεικτικός δείκτης της αγοράς, αποτυπώνει συνολικά την ανθεκτικότητα και την επέκταση του κλάδου.

Παράλληλα, η συνεισφορά των τυχερών παιχνιδιών στα κρατικά έσοδα παραμένει σημαντική. Στο 9μηνο καταβλήθηκαν 503,22 εκατ. ευρώ σε δικαιώματα προς το Δημόσιο και 333,25 εκατ. ευρώ σε φόρους επί των κερδών των παικτών, συνολικά 836,47 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στα επίγεια καζίνο δεν επιβάλλεται φορολογία στα κέρδη των παικτών.