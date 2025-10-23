Σταρ του ΝΒΑ μπλεγμένοι στις δύο υποθέσεις, παράνομα κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Μαφία, σταρ του ΝΒΑ, «εργαλεία» που θυμίζουν ταινίες και παράνομα κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά είναι τα «συστατικά» των δύο τεράστιων υποθέσεων παράνομου στοιχηματισμού και στημένων παιχνιδιών πόκερ που αποκάλυψε το FBI.

Ανάμεσα στους 34 συλληφθέντες τρία γνώριμα πρόσωπα του ΝΒΑ. Ο Τέρι Ροζίερ, παίκτης των Μαϊάμι Χιτ που παίζει για 11η σεζόν στο ΝΒΑ. Ο Τσόνσι Μπίλαπς, προπονητής για πέμπτη σεζόν στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, που ως παίκτης είχε συμμετάσχει πέντε φορές σε All Star Game, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Ντιτρόιτ Πίστονς το 2004, όταν αναδείχθηκε MVP των τελικών. Και ο Ντέιμον Τζόουνς, ο οποίος έπαιξε 11 χρόνια στο ΝΒΑ και στη συνέχεια στράφηκε στην προπονητική.

Από τους συλληφθέντες, οι έξι κατηγορούνται για την υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού και οι 31 για τα στημένα παιχνίδια πόκερ. Ο Ντέιμον Τζόουνς είναι ένας από τους τρεις που κατηγορούνται και στις δύο δικογραφίες, που είναι αποτέλεσμα πολυετών ερευνών του FBI και της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Στην υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού στο NBA, ο Τέρι Ροζίερ και ο Ντέιμον Τζόουνς κατηγορούνται ότι έδιναν σε συνεργούς τους πληροφορίες εκ των έσω, προκειμένου να βάζουν στοιχήματα και στη συνέχεια έπαιρναν μερίδιο από τα κέρδη. Οι πληροφορίες αφορούσαν τις συνθέσεις των ομάδων ή τραυματισμούς παικτών και τα στοιχήματα αφορούσαν μεμονωμένα γεγονότα ματς και όχι το τελικό αποτέλεσμά τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αμερικανικών αρχών.

Όσο για την υπόθεση των στημένων παιχνιδιών πόκερ, οι συνεργοί εξαπατούσαν τα θύματά τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η μαφία τους παρείχε προστασία, ενώ αναλάμβανε όταν δεν πλήρωνε κάποιος τα χρέη του, κάτι που πετύχαινε με εκβιασμούς και απειλές.

Μετά τις ανακοινώσεις, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ανακοίνωσαν ότι έθεσαν σε διαθεσιμότητα τον Τσόνσι Μπίλαπς, που ήταν προπονητής της ομάδας από το 2021. Επίσης, το NBA έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Τέρι Ροζίερ.

{https://www.youtube.com/watch?v=nDrJZrRpCH4}

Πώς «δούλευε» το κύκλωμα με τον παράνομο στοιχηματισμό στο ΝΒΑ

Οι εμπλεκόμενοι έδιναν πληροφορίες εκ των έσω στους συνεργούς τους, για το τι συνέβαινε σε ομάδες του NBA, προτού γίνουν γνωστά αυτά τα δεδομένα. Έτσι παίζονταν τεράστια ποσά σε στοιχήματα.

Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν απέδιδαν πάντα. Πριν από ματς των Λέικερς τον Ιανουάριο του 2024, ο Ντέιμον Τζόουνς έμαθε πως ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας- που δεν κατονομάζεται στα έγγραφα- είχε τραυματισμό που πιθανότατα θα επηρέαζε την απόδοσή του. Ο Τζόουνς και ένας συνεργός του πούλησαν έναντι 2.500 δολαρίων την πληροφορία σε άτομο που στοιχημάτισε 100.000 δολάρια σε ήττα των Λέικερς. Όμως, ο παίκτης έπαιξε σύμφωνα με τον μέσο όρο του εκείνη τη σεζόν και οι Λέικερς κέρδισαν. Το άτομο που είχε βάλει το στοίχημα τους ζήτησε πίσω τα 2.500 δολάρια που είχε δώσει για την πληροφορία, αλλά αρνήθηκαν.

Ο Τέρι Ροζίερ.

Τα επτά ματς και πώς μπήκαν τα παράνομα στοιχήματα

Ανάμεσα στα επτά ματς που μπήκαν στο μικροσκόπιο στην υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού είναι η αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μιλγουόκι Μπακς- του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο- στις 9 Φεβρουαρίου 2023.

Το πρωί πριν από τον αγώνα, ο Ντέιμον Τζόουνς έστειλε μήνυμα σε συνεργό του, που τον προέτρεπε να στοιχηματίσει πολλά στους Μπακς εκείνο το βράδυ, επειδή ένας παίκτης των Λέικερς θα έμενε εκτός. Το κατηγορητήριο δεν αποκαλύπτει το όνομα του παίκτη, ωστόσο ο σταρ των Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς- που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση- δεν έπαιξε σε εκείνο το ματς, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Η πληροφορία δεν είχε γίνει γνωστή όταν τη διέρρευσε ο Τζόουνς, που τότε εργαζόταν ανεπίσημα ως βοηθός προπονητή των Λέικερς.

Τα ματς και οι πληροφορίες που έδωσαν οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ:

23 Μαρτίου 2023, Σάρλοτ Χόρνετς- Νιου Ορλίνς Πέλικανς

Ο Ροζίερ φέρεται να είπε σε φίλο του ότι σχεδίαζε να βγει νωρίς από το ματς, λόγω υποτιθέμενου τραυματισμού. Έμεινε στο παρκέ εννιά λεπτά και οι συνεργοί του στοιχημάτισαν πάνω από 200.000 δολάρια ότι ο Ροζίερ δεν θα παίξει καλά. Αυτό απέφερε κέρδη δεκάδων χιλιάδων δολαρίων,, από τα οποία πήρε μερίδιο.

24 Μαρτίου 2023, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς- Σικάγο Μπουλς

Ο κατηγορούμενος Έρικ Έρνεστ έλαβε και διαβίβασε εμπιστευτικές πληροφορίες, από φίλο του που τότε ήταν προπονητής του ΝΒΑ πως αρκετοί παίκτες των Μπλέιζερς θα έμεναν εκτός. Προτού γίνει γνωστό αυτό, οι συνεργοί στοιχημάτισαν πάνω από 100.000 δολάρια εναντίον των Μπλέιζερς.

6 Απριλίου 2023, Ορλάντο Μάτζικ- Κλίβελαντ Καβαλίαρς

Συνεργός εκμεταλλεύτηκε τη σχέση του με παίκτη των Μάτζικ και έμαθε πως αρκετοί κορυφαίοι μπασκετμπολίστες της ομάδας δεν θα έπαιζαν στο ματς.

9 Φεβρουαρίου 2023, Λος Άντζελες Λέικερς- Μιλγουόκι Μπακς και 15 Ιανουαρίου 2024, Λος Άντζελες Λέικερς- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Ο Ντέιμον Τζόουνς μοιράστηκε και πούλησε στους συνεργούς του εμπιστευτικές πληροφορίες σε πολλές περιπτώσεις, που σχετίζονταν με ματς των NBA, όπως οι συνθέσεις των ομάδων και ιατρικές πληροφορίες προτού γίνουν γνωστές. Μία από αυτές τις περιστάσεις αφορούσε το ματς με τους Μπακς στο οποίο δεν έπαιξε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

26 Ιανουαρίου 2024, Τορόντο Ράπτορς- Λος Άντζελες Κλίπερς και 20 Μαρτίου 2024, Τορόντο Ράπτορς- Σακραμέντο Κινγκς

Ο πρώην παίκτης των Ράπτορς Τζόντεϊ Πόρτερ είπε σε γνωστούς του ότι θα βγει πρόωρα από τα ματς, επικαλούμενος υποτιθέμενους τραυματισμούς.

Ο Ντέιμον Τζόουνς.

Στημένα παιχνίδια πόκερ: Ειδικοί φακοί επαφής, γυαλιά ηλίου και άλλα «εργαλεία»

Ο Τσόνσι Μπίλαπς και ο Ντέιμον Τζόουνς εμπλέκονται στην υπόθεση των στημένων παιχνιδιών πόκερ. Αποτελούσαν το δέλεαρ για πλούσιους που κάθονταν σε τραπέζια πιστεύοντας ότι έπαιζαν σε δίκαιες παρτίδες, αλλά απέναντί τους είχαν ανθρώπους που συνεργάζονταν για να τους εξαπατήσουν.

Αυτή η απάτη ξεκίνησε το 2019 και σύντομα οργανώνονταν στημένα παιχνίδια πόκερ σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ. Τα «εργαλεία» που χρησιμοποιούσαν για να εξαπατήσουν τα θύματά τους θυμίζουν ταινία.

Διέθεταν μηχανήματα που ανακάτευαν τα χαρτιά, τα οποία διάβαζαν τα φύλλα. Η πληροφορία πήγαινε μέσω υπολογιστή σε κάποιον εκτός χώρου και εκείνος την έστελνε μέσω κινητού σε κάποιον στο τραπέζι. Ο τελευταίος ενημέρωνε τους υπόλοιπους με συνθηματικές κινήσεις, για παράδειγμα ακουμπούσε συγκεκριμένες μάρκες ή σημεία του σώματός του.

Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν κρυφές κάμερες ανάμεσα στις μάρκες, ή ακόμα και τραπέζια με ακτίνες Χ, που διάβαζαν τα φύλλα. Επίσης, έβαζαν σημάδια στην πίσω πλευρά των φύλλων, τα οποία έβλεπαν οι εμπλεκόμενοι με ειδικούς φακούς επαφής ή γυαλιά ηλίου που φορούσαν.

Οι 4 οικογένειες της μαφίας που εμπλέκονται

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι 12 εξέχοντα μέλη ή συνεργοί τεσσάρων οικογενειών της μαφίας, των Μπονάνο, Γκαμπίνο, Λουκέζε και Τζενοβέζε.

Η μαφία οργάνωνε και παρείχε προστασία στα στημένα παιχνίδια πόκερ και έπαιρνε μερίδιο από τα κέρδη. Με αυτό τον τρόπο, η Κόζα Νόστρα είχε έσοδα που χρηματοδοτούσαν τις δραστηριότητές της στο οργανωμένο έγκλημα.

Επιπλέον, όταν κάποιο από τα θύματα δεν πλήρωνε τα χρέη του, αναλάμβανε η μαφία. Με απειλές και εκβιασμούς αποσπούσαν τα οφειλόμενα ποσά. Επίσης, ξέπλεναν μέρος των κερδών για παράδειγμα μέσω κρυπτονομισμάτων.

Πάνω από 7 εκατ. έχασαν τα θύματα

Τα θύματα της απάτης με τα στημένα τραπέζια πόκερ έχασαν περισσότερα από 7 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ένα μόνο θύμα έχασε 1,8 εκατ. δολάρια.

Με πληροφορίες από CNN, BBC, Φωτογραφίες: AP