Σάλο έχει προκαλέσει στον κόσμο του NBA η είδηση της σύλληψης του προπονητή των Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, και του παίκτη των Miami Heat, Terry Rozier, στο πλαίσιο ομοσπονδιακών ερευνών για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNBC, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης σε διαφορετικές τοποθεσίες. Ο Billups, πρώην αστέρας των Detroit Pistons και πέντε φορές All-Star, συνελήφθη στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, ενώ ο Rozier, βετεράνος 10 ετών στο NBA, συνελήφθη στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Οι συλλήψεις εντάσσονται σε δύο παράλληλες ομοσπονδιακές έρευνες που διεξάγονται από το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το FBI. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, και ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να παρουσιάσουν τις λεπτομέρειες των υποθέσεων.

Ο Billups, που αγωνίστηκε επί 17 χρόνια στο NBA και εισήχθη στο Hall of Fame το 2024, θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του αμερικανικού μπάσκετ. Είχε αναδειχθεί MVP των τελικών του 2004, όταν οι Pistons κατέκτησαν το πρωτάθλημα απέναντι στους Los Angeles Lakers.

Από την πλευρά του, ο Terry Rozier φέρεται να βρισκόταν υπό παρακολούθηση για αρκετούς μήνες, καθώς υπήρχαν υποψίες για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα που σχετιζόταν με την απόδοσή του στους αγώνες.

Προς το παρόν, καμία από τις δύο ομάδες, οι Trail Blazers και οι Heat, δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ενώ η υπόθεση αναμένεται να πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς πρόκειται για το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που εμπλέκει ενεργούς παράγοντες του NBA τα τελευταία χρόνια.

Η ενημέρωση από το FBI

Συνολικά έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ το NBA συνεργάστηκε με τις αρχές δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Νοτσέλα.