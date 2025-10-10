Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι αποδόσεις της Ματσάδο για το Νόμπελ Ειρήνης ήταν 3,75%, πίσω τόσο από τη Ναβάλναγια όσο και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Νορβηγοί αξιωματούχοι που επιβλέπουν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης διερευνούν ύποπτα διαδικτυακά στοιχήματα για τη φετινή νικήτρια, γεγονός που υποδηλώνει μια σπάνια διαρροή από την μυστική επιτροπή που απονέμει το βραβείο.

Τα διαδικτυακά στοιχήματα για την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο αυξήθηκαν στο site τυχερών παιχνιδιών Polymarket λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ώρα Νορβηγίας. Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Νόμπελ, Kristian Berg Harpviken, δήλωσε στο Bloomberg πως «φαίνεται ότι έχουμε πέσει θύμα ενός εγκληματία που θέλει να κερδίσει χρήματα από τις πληροφορίες μας».

Ώρες αργότερα, η Ματσάδο τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025 για τον δημοκρατικό ακτιβισμό της, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που άτομο από τη Βενεζουέλα λαμβάνει το πολυπόθητο βραβείο. Ενημερώθηκε για τη νίκη της στις 10:50 ώρα Νορβηγίας από τον επικεφαλής του Ινστιτούτου Νόμπελ.

Ωστόσο, δύο νορβηγικές εφημερίδες, η Aftenposten και η Finansavisen, αργότερα διαπίστωσαν μία ασυνήθιστη κίνηση στις αγορές διαδικτυακών στοιχημάτων πριν από την ανακοίνωση. Μέχρι την Πέμπτη, η Γιούλια Ναβάλναγια, η οικονομολόγος και χήρα του πρώην ηγέτη της Ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ηγείτο των αποδόσεων έναντι όλων των άλλων υποψήφιων νικητών στο Polymarket.

Το site έχει γίνει ένα δημοφιλές μέρος τα τελευταία χρόνια για στοιχήματα σε πολιτικά γεγονότα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των στοιχημάτων να επικεντρώνεται στην αμερικανική πολιτική. Πολλά από τα πιο εξειδικευμένα στοιχήματα βασίζονται σε φήμες και εικασίες που διαστρεβλώνουν τις αποδόσεις, που καθορίζουν τελικά τις πληρωμές.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Νορβηγίας, οι αποδόσεις της Ματσάδο ήταν 3,75%, πίσω τόσο από τη Ναβάλναγια όσο και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, ωστόσο, είχαν εκτοξευθεί στο 72,8%, υποδηλώνοντας μια αύξηση των στοιχημάτων για τη νίκη της.

Χρήστης κέρδισε πάνω από 65.000 δολάρια ποντάρωντας στη νίκη της ενώ ένας άλλος νικητής χρησιμοποίησε ένα προφίλ που δημιουργήθηκε την ίδια ημέρα που μπήκε το στοίχημα, σύμφωνα με τη Finansavisen. Ο Jørgen Watne Frydnes, επικεφαλής της επιτροπής των βραβείων Νόμπελ, δήλωσε στην Aftenposten ότι η ομάδα του «είναι πολύ καλή στο να κρατάει μυστικά», επικαλούμενος μια εξαιρετικά μυστικοπαθή διαδικασία κατά το τελευταίο μισό αιώνα.

Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Νόμπελ από την άλλη, δήλωσε στην Aftenposten ότι είναι «πολύ νωρίς για να είμαστε βέβαιοι» εάν ο νικητής είχε διαρρεύσει, αλλά ξεκαθάρισε ότι αναμένει να ξεκινήσει έρευνα.

Με πληροφορίες του Guardian