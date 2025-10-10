Η ανάρτηση της Ματσάδο στο Χ. Το μήνυμά της για τη Δημοκρατία.

Στην Ελευθερία και στη Δημοκρατία αναφέρεται η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή της στο Χ «αυτή η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων αποτελεί ώθηση για την ολοκλήρωση του έργου μας: την κατάκτηση της Ελευθερίας» και συνεχίζει: «Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στα δημοκρατικά έθνη του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για την επίτευξη της Ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει και στον Πρόεδρο Τραμπ για την αποφασιστική του υποστήριξη στον σκοπό μας!».

{https://x.com/MariaCorinaYA/status/1976642376119549990}

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά υποδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική των τελευταίων χρόνων», δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει τα περίβλεπτα βραβεία Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες στο Όσλο.«Έχει αφιερώσει χρόνια στην προσπάθεια για την ελευθερία του λαού της Βενεζουέλας», πρόσθεσε.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία υποχωρεί, όπου όλο και περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα αμφισβητούν τις νόρμες και καταφεύγουν στη βία», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η Βενεζουέλα «δεν είναι μοναδική», με «το κράτος δικαίου να καταστρατηγείται από όσους έχουν τον έλεγχο».

Ποια είναι η Ματσάδο

Η Ματσάντο είναι σφοδρή κριτικός του καθεστώτος του δικτάτορα της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και ζει κρυμμένη στη Βενεζουέλα τον τελευταίο χρόνο.

Μετά την είσοδό της στην πολιτική στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αγωνιζόμενη για ένα δημοψήφισμα κατά του Ούγκο Τσάβες, η Ματσάδο κατέστησε την πτώση του τσαβικού καθεστώτος σκοπό ζωής.

Η φήμη της απογειώθηκε στις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης τον Οκτώβριο του 2023, όταν πέτυχε σαρωτική νίκη λαμβάνοντας ποσοστό που ξεπερνούσε το 90% των ψήφων, σε μια επίδειξη ισχύος με 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Γρήγορα έγινε το φαβορί των δημοσκοπήσεων φτάνοντας στο σημείο να της αποδοθεί το προσωνύμιο «λιμπερταδόρα» (απελευθερώτρια). «Λιμπερταδόρ» αποκαλείται ο Σιμόν Μπολίβαρ. Παρά τη μεγάλη δημοτικότητά της, η Ματσάδο, η οποία έχει σπουδάσει μηχανικός και είναι μητέρα τριών παιδιών, εμποδίστηκε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Εξάλλου φέτος, «η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει στην παρανομία. Παρά τις σοβαρές απειλές για τη ζωή της, έμεινε στη χώρα της, σε μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους», υπενθύμισε η επιτροπή.

Υπό την ηγεσία από το 2013 του Νικολάς Μαδούρο, πολιτικού διαδόχου του Ούγκο Τσάβες, «η Βενεζουέλα μετατράπηκε από μια σχετικά δημοκρατική και ευημερούσα χώρα σε ένα βάναυσο και αυταρχικό κράτος που μαστίζεται από μια ανθρωπιστική και οικονομική κρίση», σημείωσε ο πρόεδρος της επιτροπής του Νόμπελ, υπογραμμίζοντας ότι 8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Προσωπική ζωή και οικογένεια

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ανέπτυξε επιχειρηματική καριέρα. Η τεχνική της εκπαίδευση και η εμπειρία της στον ιδιωτικό τομέα διαμόρφωσαν την φιλελεύθερη άποψή της για την οικονομία και την υπεράσπιση της ελεύθερης αγοράς, αρχές που αργότερα θα ήταν θεμελιώδεις στον πολιτικό της λόγο.

Η Ματσάδο ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Ρικάρντο Σόσα Μπράνγκερ από το 1990 έως το 2001, γάμος από τον οποίο γεννήθηκαν τρία παιδιά: η Άνα Κορίνα, ο Ρικάρντο και ο Ενρίκε. Εδώ και περίπου μια δεκαετία διατηρεί μια διακριτική σχέση με τον δικηγόρο Χεράρδο Φερνάντες, αν και έχει κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζοντας στην πολιτική της δράση.

Τα τρία παιδιά της ζουν σήμερα εκτός Βενεζουέλας για λόγους ασφαλείας.

Το σημείο καμπής στη ζωή της ήρθε κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης του 2002, όταν η Βενεζουέλα βίωνε βαθιά πόλωση υπό την κυβέρνηση του Ούγκο Τσάβες. Εκείνη τη χρονιά ίδρυσε τη Súmate, μια πολιτική οργάνωση για την υπεράσπιση του δικαιώματος ψήφου και την προώθηση μηχανισμών συμμετοχής των πολιτών.

Η Súmate οργάνωσε τη συλλογή υπογραφών για το δημοψήφισμα ανάκλησης κατά του Ούγκο Τσάβες το 2004, μια διαδικασία που προκάλεσε μεγάλη διαμάχη και έθεσε τη Ματσάδο στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής συζήτησης. Η κυβέρνηση του Τσάβες την κατηγόρησε ότι λάμβανε ξένη χρηματοδότηση και συνωμοτούσε κατά του κράτους, κατηγορίες που εκείνη πάντα αρνιόταν.

Στη Βουλή

Τον Σεπτέμβριο του 2010 εξελέγη βουλευτής. Κατά τη διάρκεια της θητείας της κατήγγειλε συστηματικά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κυβερνητική διαφθορά και την υποβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών. Το συγκρουσιακό της στυλ και η άρνησή της για οποιοδήποτε είδος διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση την διαφοροποίησαν από άλλους πιο μετριοπαθείς ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Το 2013 ίδρυσε τη Vente Venezuela, ένα φιλελεύθερο πολιτικό κόμμα που έγινε η κύρια πολιτική της πλατφόρμα. Έκτοτε, έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία από τις κύριες αναφορές της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης, ειδικά μεταξύ των πιο ριζοσπαστικών τομέων που απορρίπτουν οποιονδήποτε διάλογο με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Η ηγεσία της χαρακτηρίζεται από έναν λόγο αδιάλλακτων αρχών, υπεράσπιση της οικονομικής και πολιτικής ελευθερίας και απόλυτη απόρριψη του σοσιαλιστικού μοντέλου.

Αυτή η στάση της έχει προκαλέσει τόσο ένθερμο θαυμασμό όσο και κριτική για την ακαμψία της.