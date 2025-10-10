Η δήλωση του Πούτιν που «βόλεψε» τον Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη η δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν για το Νόμπελ Ειρήνης, έστω κι αν την «προσάρμοσε» λίγο ώστε να είναι περισσότερο υπέρ του.

Ο Ρώσος πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι το Νόμπελ Ειρήνης 2025 δεν απονεμήθηκε στον Αμερικανό ομόλογό του, αλλά στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Δεν ξέρω εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης ή όχι. Πραγματικά κάνει πολλά για την επίλυση τέτοιων περίπλοκων κρίσεων που έχουν κρατήσει για χρόνια, ακόμα και δεκαετίες», απάντησε ο Πούτιν, που εξήρε τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ.

Δεν σχολίασε την απόφαση να τιμηθεί φέτος η Ματσάδο, αλλά σημείωσε- δίχως να αναφέρει ονόματα- πως έχει πληγεί το κύρος του Νόμπελ Ειρήνης επειδή στο παρελθόν έχει απονεμηθεί σε ανθρώπους που δεν έκαναν κάτι.

«Έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες η επιτροπή απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης σε ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα για την ειρήνη. Έρχεται ένας άνθρωπος, που είναι καλός ή κακός, και (το κερδίζει) σε 1-2 μήνες, μπαμ. Για τι; Δεν έκανε τίποτα. Κατά την άποψή μου, αυτές οι αποφάσεις έχουν κάνει τεράστια ζημιά στο κύρος αυτού του βραβείου», δήλωσε.

Ο Τραμπ έσπευσε να ευχαριστήσει τον Πούτιν με ανάρτηση, στην οποία παρουσίασε τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου για τη ζημιά στο κύρος του βραβείου ως σχόλιο που αφορούσε το γεγονός ότι δεν το κέρδισε ο ίδιος.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος Πούτιν απαντά στο γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης. “Αυτό το βραβείο έχασε αξιοπιστία. Η επιτροπή συζήτησε το βραβείο για ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα για τον κόσμο”. “Επιλύει σύνθετα προβλήματα, κρίσεις που διαρκούν δεκαετίες”», έγραψε ο Τραμπ.

{https://x.com/EricLDaugh/status/1976669775188119643}

Οι «ύμνοι» του Πούτιν για Τραμπ

Σε δηλώσεις που έκανε στο Τατζικιστάν, όπου πήγε για τη σύνοδο πρώην σοβιετικών κρατών, Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ρώσο πρόεδρο εάν πιστεύει ότι αδίκως δεν δόθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, με το οποίο τιμήθηκε φέτος η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Ο Πούτιν απάντησε ότι δεν είναι εκείνος που αποφασίζει, όμως εξήρε τις προσπάθειες του Αμερικανού ομολόγου του για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την Ουκρανία.

«Σίγουρα κάνει προσπάθεια και εργάζεται επί τέτοιων θεμάτων, για την επίτευξη της ειρήνης και την επίλυση σύνθετων διεθνών θεμάτων. Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή», επεσήμανε.

«Δεν ξέρω εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης ή όχι. Πραγματικά κάνει πολλά για την επίλυση τέτοιων περίπλοκων κρίσεων που έχουν κρατήσει για χρόνια, ακόμα και δεκαετίες», δήλωσε ο Πούτιν από το Τατζικιστάν, όπου συμμετείχε σε σύνοδο των πρώην σοβιετικών κρατών. Συμπλήρωσε πως εάν υλοποιηθεί η συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα, αυτό θα αποτελέσει ένα «ιστορικό» επίτευγμα.

Ο Πούτιν δεν σχολίασε τη νίκη της Ματσάδο, αλλά δήλωσε- δίχως να αναφέρει ονόματα- πως στο παρελθόν το Νόμπελ Ειρήνης έχει απονεμηθεί σε ανθρώπους που έκαναν ελάχιστα για να βοηθήσουν την παγκόσμια ειρήνη.

«Έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες η επιτροπή απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης σε ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα για την ειρήνη. Έρχεται ένας άνθρωπος, που είναι καλός ή κακός, και (το κερδίζει) σε 1-2 μήνες, μπαμ. Για τι; Δεν έκανε τίποτα. Κατά την άποψή μου, αυτές οι αποφάσεις έχουν κάνει τεράστια ζημιά στο κύρος αυτού του βραβείου», δήλωσε.

{https://x.com/bennyjohnson/status/1976641902318637361}

Ο Πούτιν ζήτησε περισσότερο χρόνο από τον Τραμπ, για την Ουκρανία

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι στη συνάντησή τους στην Αλάσκα, τον Αύγουστο, συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους επίλυσης. «Συνολικά έχουμε μια συμφωνία, από πλευράς ΗΠΑ και Ρωσίας, για το πού πρέπει να κινηθούμε και τι να επιδιώξουμε προκειμένου να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση», σημείωσε.

Συμπλήρωσε πως είπε στον Τραμπ ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο να το σκεφτεί και να το συζητήσει με τους συμμάχους της Μόσχας. «Αυτά είναι περίπλοκα ζητήματα, που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση. Όμως, παραμένουμε δεσμευμένοι στη συζήτηση που έγινε στο Άνκορατζ. Ίσως μπορούμε ακόμα να πετύχουμε πολλά με βάση τις συμφωνίες και τις συζητήσεις που έγιναν στο Άνκορατζ», πρόσθεσε.

Περιθώριο επέκτασης της τελευταίας συμφωνίας για τα όπλα

Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα συμφωνήσουν στην επέκταση της συμφωνίας New STARΤ, για τον έλεγχο των όπλων, για έναν ακόμα χρόνο, μετά την εκπνοή της τον Φεβρουάριο. Η συμφωνία ορίζει πως κάθε μία από τις δύο χώρες δεν πρέπει να έχουν αναπτυγμένες περισσότερες από 1.550 πυρηνικές κεφαλές και 700 πυραύλους και βομβαρδιστικά.

Υπάρχει ακόμα χρόνος να συμφωνηθεί η επέκταση «εάν υπάρχει καλή θέληση», σχολίασε. «Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι δεν τη χρειάζεται, δεν είναι διόλου κρίσιμη για εμάς», καθώς η Ρωσία έχει αναβαθμίσει το στρατηγικό πυρηνικό οπλοστάσιό της και ετοιμάζεται να αναπτύξει νέα όπλα, πρόσθεσε.

Όμως, προειδοποίησε πως εάν εκπνεύσει η New START, δεν θα υπάρχει καμία συμφωνία για τον έλεγχο των όπλων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη. «Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, εάν οι Αμερικανοί το θεωρούν αποδεκτό και χρήσιμο. Εάν δεν το βλέπουν έτσι, τότε όχι. Θα ήταν κρίμα, επειδή δεν θα έμενε τίποτα σε ό,τι αφορά την αποτροπή στον τομέα των στρατηγικών επιθετικών όπλων», κατέληξε.

Με πληροφορίες από AP, Moscow Times