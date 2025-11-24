Η PureHealth, η αποτίμηση της Hellenic Healthcare Group και η «απαιτητική» Shaista Asif, η προετοιμασία της ΕΕΕΠ για την ενοποίηση Allwyn – ΟΠΑΠ, η AP Fortis Trading ΙΚΕ και τα ανάρπαστα assets της Lukoil

Η PureHealth και η HHG

Στα 4,72 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο 9μηνο 2025 τα έσοδα της PureHealth Holding PJSC, της μητρικής εταιρείας της Hellenic Healthcare Group (HHG), αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11% στα 820 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 8% στα 360 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως η PureHealth έχει ενοποιήσει από την 1η Οκτωβρίου 2025 την Hellenic Healthcare Group (HHG) στο ισολογισμό της και η επίπτωση θα φανεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2025. Η PureHealth Holding PJSC ολοκλήρωσε προ εβδομάδων την εξαγορά του 60% των μετοχών της Hellenic Healthcare Group έναντι συνολικού τιμήματος 800 εκατ. ευρώ με την συναλλαγή να αποτιμά το 100% της HHG στο 1,33 δισ. ευρώ. Και εδώ προέκυψε μια μεγάλη απόκλιση σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις της CVC Capital, που στις 27 Ιανουαρίου 2025 είχε αναφέρει πως είχε συμφωνήσει να πουλήσει το 60% της Hellenic Healthcare Group στην PureHealth Holding PJSC σε τιμή που αποτιμούσε το 100% της ελληνικής εταιρείας στα 2,2 δισ. ευρώ. Με αυτή την αποτίμηση το 60% θα είχε αξία 1,32 δισ. ευρώ. Τελικά το 60% αποκτήθηκε από την PureHealth Holding PJSC για 500 εκατ. ευρώ λιγότερα ! Δεν ξέρουμε πως ακριβώς το εξήγησε αυτό η CVC στους μετόχους της. Αναζητήσαμε το εάν έχει εκδοθεί ανακοίνωση αλλά δεν την εντοπίσαμε.

Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως η Shaista Asif, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου PureHealth, δεν βρήκε όσα αρχικά ανέμενε επί ελληνικού εδάφους και πως η ενσωμάτωση των 11 νοσοκομείων και των 23 διαγνωστικών κέντρων της HHG στον Όμιλο της PureHealth αντιμετωπίζει ήδη αρκετές προκλήσεις, καθώς οι Άραβες είναι παρεμβατικοί και ξεψαχνίζουν τα πάντα. Είμαστε σίγουροι πως ο Διευθύνων Σύμβουλος της HHG Δημήτρης Σπυρίδης, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί το 5% της Hellenic Healthcare Group (το CVC Capital Partners έχει το 35%) αισθάνεται τον πιεστικό έλεγχο της PureHealth, καθώς οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί δραματικά σε σχέση με την περίοδο που η CVC ήταν βασικός μέτοχος του ελληνικού Ομίλου.

Συγχώνευση θυγατρικής

Παραμένοντας στο θέμα σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε προ ημερών η διαδικασία συγχώνευσης της Hellenic Healthcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών με τη Hellenic Healthcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Έρευνας και Καινοτομίας, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Με την ολοκλήρωση της πράξης, η εταιρεία Hellenic Healthcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Έρευνας και Καινοτομίας διαγράφηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Στο πλαίσιο της συγχώνευσης πραγματοποιήθηκε αποτίμηση του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας. Η αποτίμηση προσδιόρισε την αξία του ενεργητικού στα 4 εκατ. ευρώ, τις υποχρεώσεις στα 696.136 ευρώ και την καθαρή θέση στα 3,32 εκατ. ευρώ, στοιχεία που αποτέλεσαν τη βάση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρόφησης.

Η ΕΕΕΠ και η ενοποίηση Allwyn - ΟΠΑΠ

Μία από τις σημαντικότερες εταιρικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιγνίων έχει περάσει πλέον στο στάδιο της υλοποίησης. Η Allwyn International και ο ΟΠΑΠ δρομολογούν τη σύσταση μιας ενιαίας εταιρείας με αποτίμηση που προσεγγίζει τα 16 δισ. ευρώ, με φιλοδοξία να αναδειχθεί σε μία από τις κορυφαίες εισηγμένες δυνάμεις παγκοσμίως στον κλάδο του gaming και των λοταριών. Η σχεδιαζόμενη συνένωση των δύο ομίλων φέρνει στο επίκεντρο την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία καλείται να διαχειριστεί ένα σύνολο αυξημένων ρυθμιστικών υποχρεώσεων.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αλλαγή της εμπορικής ταυτότητας του ΟΠΑΠ σε Allwyn από το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς και τη δημιουργία ενός πολυεθνικού ομίλου με ισχυρή ψηφιακή παρουσία και δραστηριότητα σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μόνο επιχειρηματικό βήμα μεγάλης κλίμακας, αλλά και μία σύνθετη ρυθμιστική πρόκληση, η οποία απαιτεί πλήρη αξιολόγηση όλων των παραμέτρων της συμφωνίας υπό το ισχύον κανονιστικό και εταιρικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕΠ έχει ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εποπτικής της θωράκισης, εγκρίνοντας πρόσφατα δαπάνη για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών. Η απόφαση καταδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Αρχή στη λεπτομερή, τεκμηριωμένη και ανεξάρτητη εξέταση του προτεινόμενου μετασχηματισμού του κατόχου άδειας, καθώς η νέα εταιρική δομή αναμένεται να διαμορφώσει τις ισορροπίες και τις προοπτικές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς παιγνίων για τα επόμενα χρόνια.

«Ανάρπαστα» τα assets της Lukoil

Η διεκδίκηση των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της Lukoil από την HELLENiQ ENERGY, η οποία μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν ως ένας από τους πιο ενεργούς μνηστήρες –ιδίως για τα ρουμανικά assets– φαίνεται πλέον να δυσκολεύει σημαντικά, μετά την επιβεβαίωση ότι ο επενδυτικός κολοσσός International Holding Company (IHC) από το Άμπου Ντάμπι έχει εκδηλώσει επίσημα ενδιαφέρον προς το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Η είσοδος της IHC, ενός ομίλου που ελέγχεται από τον σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Νάχιαν και διαθέτει επενδυτική ισχύ που μπορεί να αγγίξει τα 30–35 δισ. δολάρια σε ορίζοντα 18 μηνών, αλλάζει τις ισορροπίες. Με τέτοια κεφαλαιακή δυνατότητα, η εταιρεία από το Άμπου Ντάμπι τοποθετείται πλέον δίπλα σε αμερικανικούς γίγαντες όπως η ExxonMobil, η Chevron και το fund Carlyle, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια των ευρωπαϊκών διεκδικητών, μεταξύ των οποίων και η HELLENiQ ENERGY.

Τα assets της Lukoil, που βγήκαν στην αγορά μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων, περιλαμβάνουν τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια –μεταξύ αυτών το στρατηγικής σημασίας διυλιστήριο της Πλοϊέστι στη Ρουμανία– καθώς και περίπου 320 πρατήρια καυσίμων στη ρουμανική αγορά. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο θεωρείται από τα πλέον πολύτιμα του ρωσικού ομίλου και είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από την HELLENiQ ENERGY, η οποία επιδιώκει στοχευμένες επεκτάσεις στην περιοχή. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν διορία έως τις 13 Δεκεμβρίου για να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά, καθώς μέχρι τότε παρατάθηκε η νόμιμη και απρόσκοπτη λειτουργία του διυλιστηρίου Petrotel της Lukoil στη Ρουμανία. Η παράταση δόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέτρεψαν τη συνέχιση της δραστηριότητας του διυλιστηρίου προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων.

Νέες business για τον Αλέξανδρο Μωραϊτάκη

Ο γνωστός χρηματιστής Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, πρώην πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ και με πλούσια παρουσία στη δημόσια σφαίρα, κάνει ένα νέο επιχειρηματικό βήμα, σε νέους τομείς δραστηριότητας. Μαζί με τον επί σειρά ετών συνεργάτη του στην Nuntius Χρηματιστηριακή, Παναγιώτη Ταναμπασίδη συνέστησαν την AP Fortis Trading ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται κυρίως ως εμπορικός αντιπρόσωπος στον τομέα του εξοπλισμού επικοινωνίας, ενώ παράλληλα έχει δηλώσει δευτερεύουσες δραστηριότητες στους τομείς της παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, του εμπορίου τηλεπικοινωνιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και της μεσολάβησης στην πώληση εκρηκτικών ειδών ! Στο εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχει με 35% ο Παναγιώτης Ταναμπασίδης και με 65% η εταιρεία Α.Γ.Μ. ΕΕ του Αλέξανδου Μωραϊτάκη.

Ο Πιερρακάκης (ξανά) στο Βερολίνο

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, στο πλαίσιο των επαφών του με τη νέα ηγεσία του γερμανικού οικονομικού επιτελείου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης συνάντηση με τον Ομοσπονδιακό υπουργό Ψηφιακών Υποθέσεων, Κάρστεν Βίλντμπεργκερ. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού στη γερμανική πρωτεύουσα μέσα σε έναν μήνα. Στις 23 Οκτωβρίου ο κ. Πιερρακάκης είχε συμμετάσχει στο Berlin Global Dialogue 2025, όπου, σε παρέμβασή του για τις μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία, είχε τονίσει τη σημασία της βαθύτερης ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η σημερινή επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Έλληνας υπουργός συγκαταλέγεται μεταξύ των επικρατέστερων για την προεδρία του Eurogroup. Δυναμική για τη θέση έχει αναπτύξει και ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός Βινσέντ Βαν Πετέγκεμ, ο οποίος έχει ενισχύσει την επιρροή του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς με την αυστηρή του στάση σε ζητήματα που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας.