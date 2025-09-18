Οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται στις ΗΠΑ.

Συναγερμός σήμανε για την ανάκληση ακατάλληλων βρεφικών τροφών καθώς κατόπιν δειγματοληπτικών ελέγχων εντοπίστηκαν ευρήματα ανησυχητικά για την υγεία των καταναλωτών.

Eιδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αμερικανικών Αρχών Ασφάλειας Τροφίμων, ανακαλούνται βρεφικές τροφές Sprout Organics καθώς ενδέχεται να περιέχουν αυξημένα επίπεδα μολύβδου. Η επίμαχη ανάκληση αφορά την βρεφική τροφή σε σακουλάκια Sprout Organics Sweet Potato Apple and Spinach (Γλυκοπατάτα, Μήλο και Σπανάκι).

Το προϊόν, σε σακουλάκια των 3,5 ουγκιών, πωλήθηκε στα καταστήματα Walgreens και σε ορισμένα ανεξάρτητα καταστήματα στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις περισσότερες πωλήσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024.

Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες πληροφορίες για να προσδιορίσουν εάν έχουν το ανακληθέν προϊόν στα σπίτια τους: Sprout Organics Sweet Potato Apple and Spinach σε σακουλάκια των 3,5 ουγκιών με κωδικό παρτίδας 4212 και ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο.

Εάν οι καταναλωτές έχουν στην κατοχή τους προϊόν που ταιριάζει με την περιγραφή, θα πρέπει να το επιστρέψουν στο τοπικό τους κατάστημα για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Ο κωδικός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης είναι τυπωμένοι στη λωρίδα στο κάτω μέρος του πίσω μέρους της συσκευασίας.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασθένειας και κανένα άλλο προϊόν της Sprout Organics δεν επηρεάζεται από την ανάκληση αυτή. Η ανάκληση ξεκίνησε μετά από δειγματοληψία ρουτίνας.

Τα ύποπτα συμπτώματα από την κατανάλωση μολύβδου

Τα συμπτώματα από την παρουσία του μολύβδου κυμαίνονται από πονοκέφαλο, εμετό, σπασμούς, μυϊκή αδυναμία, πόνο στην κοιλιά, απώλεια μαλλιών, ακόμη και αναιμία. Ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις μολύβδου μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών, όπως μαθησιακές δυσκολίες, ελλειμματική προσοχή, μαθησιακές δυσκολίες. Γενικότερα, τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στην έκθεση τους απέναντι στον μόλυβδο. Τα βασικά σημεία όπου εντοπίζονται υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου στο ανθρώπινο σώμα είναι ο σκελετός, όπου και εντοπίζεται η μεγαλύτερη ποσότητα, το δέρμα και οι μύες, το αίμα και οι μαλακοί ιστοί.