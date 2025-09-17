Η επίσημη ανακοίνωση για την ανάκληση μπαταριών σκουπών stick της ROWENTA, τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές.

Με ανακοίνωσή της η εταιρεία ROWENTA ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι ανακαλούνται μπαταρίες της σκούπας stick X Force Flex 14.60 / 15.60 λόγω κινδύνου υπερθέρμανσης. Το πρόβλημα που εντοπίστηκε με την μπαταρία ενέχει πιθανούς κινδύνους υπερθέρμανσης, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα ασφαλείας κατά τη χρήση του προϊόντος.

Όπως τονίζει η εταιρεία «θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση αυτού του προβλήματος και τη διασφάλιση της ασφάλειάς σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται για να αντικαταστήσετε την μπαταρία δωρεάν. Για λόγους ασφαλείας, σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σας μέχρι την άφιξη της νέας μπαταρίας. Η αλλαγή της μπαταρίας συνεπάγεται την αφαίρεση της αρχικής μπαταρίας και την εγκατάσταση της νέας μπαταρίας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο πακέτο αντικατάστασης.»

Αυτή είναι η σκούπα που ανακαλούνται οι μπαταρίες της

Η ROWENTA καλεί τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους μια τέτοια σκούπα να επισκεφθούν και να καταχωρήσουν στον ειδικό ιστότοπο της εταιρείας το μοντέλο της μπαταρίας με τον σχετικό κωδικό ώστε να εντοπίσουν άμεσα αν πρέπει να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκλησης.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες οι καταναλωτές με σκούπας stick X Force Flex 14.60 / 15.60 καλούνται να τσεκάρουν τον κώδικα της σκούπας. «Η αναφορά αναγράφεται στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας, αφού αφαιρεθεί η μπαταρία. Αντιστοιχεί στους 8 πρώτους χαρακτήρες που περιβάλλονται με κόκκινο. Ο τεχνικός δείκτης της μπαταρίας είναι γραμμένος απευθείας πάνω σε αυτήν.

Πρόκειται για τους 3 χαρακτήρες που περιβάλλονται με μπλε, ή για την απουσία πληροφορίας σε αυτή τη θέση (επιλέξτε XXX).»

H λίστα με τα επίμαχα μοντέλα που ανακαλούνται μπαταρίες τους

Δείτε την ανακοίνωση ανάκλησης εδώ