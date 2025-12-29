Καμία εμπειρία δεν μπορεί να μηδενίσει τον κίνδυνο στο βουνό, τονίζει ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος.

Ανείπωτη θλίψη προκαλεί η τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη, με τον θάνατο τεσσάρων ορειβατών, την ώρα που το κρίσιμο ερώτημα για τις συνθήκες του δυστυχήματος παραμένει ανοιχτό.

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, ανέφερε ότι ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι η χιονοστιβάδα να προκλήθηκε άθελά τους από τους ίδιους τους ορειβάτες.

Όπως εξήγησε, οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα καλές, γεγονός που οδήγησε τους τέσσερις να επιχειρήσουν ανάβαση στην κορυφή Κόρακας, σε υψόμετρο 2.495 μέτρων.

Περίπου στα 2.200 μέτρα, σε ένα κρίσιμο σημείο της διαδρομής, παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. «Είναι πολύ πιθανό, περνώντας από το συγκεκριμένο σημείο, με τα βήματά τους ή ακόμη και από μια δυνατή ηχώ, να προκλήθηκε η χιονοστιβάδα», σημείωσε.

«Όταν το νέο χιόνι δεν έχει προλάβει να "κολλήσει" με το παγωμένο υπόστρωμα, ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος», εξήγησε - τονίζοντας πως οι συνθήκες ήταν «ιδανικές» για την δημιουργία χιονοστιβάδας.

Όπως υπογράμμισε, καμία εμπειρία δεν μπορεί να μηδενίσει τον κίνδυνο στο βουνό.

«Ήταν η άτυχη στιγμή για τους τέσσερις ορειβάτες. Υπάρχουν πολλές διαδρομές προς την κορυφή, όμως δυστυχώς επελέγη το πιο επικίνδυνο μονοπάτι», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως οι έρευνες ξεκίνησαν όταν ο πατέρας ενός εκ των ορειβατών επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του για να τον ενημερώσει για τον θάνατο του παππού του. Καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση, σήμανε συναγερμός το απόγευμα, ωστόσο οι πιθανότητες άμεσου εντοπισμού ήταν περιορισμένες λόγω σκοταδιού κι έπειτα της έντονης ομίχλης.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια θανάτου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ιατροδικαστική εξέταση, οι τέσσερις ορειβάτες φαίνεται πως κατέληξαν από ασφυξία. Η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε για κάποια μέτρα και τους έθαψε κάτω από το χιόνι.

