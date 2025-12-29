Ο κ. Τσουκαλάς επιχείρησε να καταρρίψει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί ρεκόρ αγροτικών πληρωμών, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία.

Δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση της απέναντι στη διαφάνεια εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Χαρακτήρισε «γκεμπελισμό» τη «διαστρέβλωση» των δηλώσεών του από την κα Σδούκου, η οποία επιχείρησε να συνδέσει το αίτημα για «ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» με την άρνηση ελέγχων.

«Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανένα δισταγμό να κάνει το μαύρο-άσπρο. Είναι η κυβέρνηση που σαν "βαμπίρ" έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει στους "ημετέρους" και εγκαλεί την αντιπολίτευση, που της έλεγε 5 χρόνια να κάνει ελέγχους», ανέφερε.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ ζητούσε επιτακτικά ελέγχους εδώ και μια πενταετία, εισπράττοντας την ειρωνεία του κ. Αυγενάκη ότι «δεν φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος», την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι «κλείνει το μάτι στο φαγοπότι» και ζητούσε έλεγχο των υπουργών της.

Σχολιάζοντας δε την παραδοχή του αρμόδιου υπουργού για εξοικονόμηση 160 εκατομμυρίων από τους ελέγχους, ο κ. Τσουκαλάς υπολόγισε το κόστος της αδιαφορίας: «Αυτό σημαίνει ότι εδώ και 7 χρόνια, κάποιοι επιτήδειοι έπαιρναν 160 εκατομμύρια τον χρόνο από τους έντιμους αγρότες. Μιλάμε για περίπου 1 δισ. "φέσι" στον έντιμο αγρότη από αυτή την κυβέρνηση».

Ο κ. Τσουκαλάς επιχείρησε να καταρρίψει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί ρεκόρ αγροτικών πληρωμών, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία: «Το ετήσιο κονδύλι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ανέρχεται σε 1,882 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος, έχουν πληρωθεί μόλις 729 εκατομμύρια».

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει αν πέρυσι τέτοια μέρα τα ποσά ήταν τόσο χαμηλά.

Τέλος, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, ο κ. Τσουκαλάς τάχθηκε υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου, με την προϋπόθεση να υπάρχουν «πραγματικά δεδομένα» και ειλικρίνεια.

«Πρέπει να έρθουν και οι αγρότες και η κυβέρνηση, να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον, εννοώντας μια ασπίδα προστασίας για όσους χρεοκοπούν λόγω Τειρεσία ή πλειστηριασμών», εξήγησε.

«Έχει γκρεμιστεί βέβαια η εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου με τόσα ψέματα», κατέληξε, ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το πετρέλαιο, το ρεύμα και την αναθεώρηση του ΕΛΓΑ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfai5zaonkc1?integrationId=40599y14juihe6ly}