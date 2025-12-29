Αυξημένη προσοχή δίνεται σε αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων δεδομένων και αιτούμενων επιστροφών.

Μπαράζ ελέγχων στις επιστροφές ΦΠΑ δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, βάζοντας στο μικροσκόπιο χιλιάδες αιτήματα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για απάτη ή καταστρατήγηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Στο επίκεντρο των διασταυρώσεων βρίσκονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που αιτούνται επιστροφές ΦΠΑ δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τον δηλωθέντα κύκλο εργασιών τους. Χαρακτηριστικές θεωρούνται περιπτώσεις επιχειρήσεων με χαμηλό τζίρο, οι οποίες ζητούν επιστροφή δεκάδων χιλιάδων ευρώ, χωρίς τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων να δικαιολογούν τα ποσά.

Παράλληλα, αυξημένη προσοχή δίνεται σε αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων δεδομένων και αιτούμενων επιστροφών, αλλά και σε φορολογούμενους με ιστορικό παραβάσεων ή επαναλαμβανόμενη ύποπτη συμπεριφορά.

Σαρωτικοί έλεγχοι προγραμματίζονται και για νεοσύστατες ή εποχικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν αιφνίδια μεγάλες απαιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα. Εταιρείες που ιδρύθηκαν πρόσφατα, με περιορισμένη συναλλακτική κίνηση, αλλά αιτούνται σημαντικά ποσά, αναμένεται να κληθούν για πρόσθετες εξηγήσεις και εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους φορολογούμενους που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ εντός του 2024, ενώ από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει πραγματική δραστηριότητα. Μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και άλλων ψηφιακών πηγών, η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να εντοπίσει περιπτώσεις απόκρυψης εσόδων ή εικονικών δηλώσεων.

Ακολουθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα περιπτώσεων που μπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως περιγράφονται από τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου της φορολογικής διοίκησης.

• Επιχείρηση με ετήσιο δηλωθέντα κύκλο εργασιών 40.000 ευρώ υποβάλλει αίτημα επιστροφής ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις αντίστοιχος όγκος αγορών ή επενδύσεων που να δικαιολογεί το ποσό.

• Ελεύθερος επαγγελματίας που εμφανίζει σταθερά χαμηλά έσοδα τα προηγούμενα χρόνια, ζητά αιφνιδίως μεγάλη επιστροφή ΦΠΑ, ενώ τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν καταγράφουν ανάλογη αύξηση συναλλαγών.

• Νεοσύστατη εταιρεία, λίγους μήνες μετά την ίδρυσή της, υποβάλλει αίτημα επιστροφής δεκάδων χιλιάδων ευρώ, παρότι δεν έχει αναπτύξει ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εμφανίζει σημαντικό πελατολόγιο.

• Εποχική επιχείρηση που λειτουργεί περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο έτος, ζητά υψηλή επιστροφή ΦΠΑ εκτός της περιόδου αιχμής, χωρίς να προκύπτουν συναλλαγές που να στηρίζουν το αίτημα.

• Φορολογούμενος που υπέβαλε μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ εντός του 2024, ενώ από διασταυρώσεις με ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τραπεζικά δεδομένα προκύπτει ότι είχε κανονική οικονομική δραστηριότητα.

• Επιχείρηση με ιστορικό παραβάσεων ή προηγούμενων απορρίψεων επιστροφών ΦΠΑ επανέρχεται με νέο αίτημα, εμφανίζοντας παρόμοια μοτίβα αποκλίσεων μεταξύ δηλωθέντων στοιχείων και αιτούμενων ποσών.